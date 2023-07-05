Сьогодні 5 липня: яке свято та день в історії

5 липня 2014 року від російської окупації звільнили міста Краматорськ та Слов’янськ. У цей день 1054 року стався вибух зірки, що викликав паніку на Землі. А 1946-го вперше представили купальник-бікіні.

Свята та пам’ятні дати 5 липня

5 липня в Україні – День визволення Слов’янська та День визволення Краматорська від російської окупації.

Під егідою ООН проходить День бікіні.

5 липня в історії

5 липня 1054 року стався вибух зірки в сузір’ї Тельця та утворення великої супернової. Її було видно на землі вдень 23 доби, а вночі близько двох років. Китайські та японські астрономи, описуючи це явище, спочатку вважали, що вибухнула одна з планет Сонячної системи – Юпітер чи Венера. Але згодом заявили, що “на небо прибула зірка-гість”. У європейських країнах небесне явище спричинило паніку. Появу яскравої зорі вважали поганим знаком перед доленосним церковним собором. У липні 1054 року внаслідок тривалого конфлікту Папи Римського Лева IX та константинопольського патріарха Михайла I стався церковний розкол, відомий як Велика Схизма.

5 липня 1946 року французький модельєр Луї Реар уперше представив публіці свій революційний витвір – купальник-бікіні.

Наскільки таке вбрання було відвертим на той час, можна зробити висновки з того, що жодна професійна манекенниця не погодилася в ньому вийти на подіум. Бікіні одягла 19-річна Мішель Бернардіні – танцівниця еротичних танців у Casino de Paris. Представили новий варіант купальника у паризькому басейні Молітор. А свою назву купальник отримав на честь атола Бікіні, де за чотири дні до цієї презентації США провели випробування атомної бомби. Через два тижні після презентації Реар запатентував свій винахід. Але поширення бікіні набули лише через близько 15 років, коли в них на широкий екран вийшли Бріжит Бардо та Урсула Андресс.

5 липня 2014 року українські війська в рамках АТО звільнили Краматорськ та Слов’янськ від російської окупації, прикритої діями терористичного угруповання на чолі з військовим злочинцем Ігорем Гіркіним та бойовиків так званої “ДНР”. Бойові дії у захоплених ворогом містах тривали з 12 квітня. Найбільш активні бої йшли за Слов’янськ, який став “базою” загарбників. Після першої серії боїв уже у травні 2014 року захисники України захопили панівну висоту над Слов’янськом – гору Карачун, а довкола міста встановили мережу блокпостів. Слов’янськ блокували та поступово звільняли прилеглі населені пункти. 2 липня відновлено український контроль над смт Райгородок та селами Резниківка та Рай-Олександрівка. Далі ЗСУ зачистили місто Миколаївка, знешкодивши близько 200 російських та проросійських бойовиків. Під контроль взяли трасу М03 (Київ – Харків – Довжанський). Протягом 1 – 4 липня бойовики масово дезертували – бігли в напрямку Донецька. Частина, що перебувала в Слов’янську, залишила його 5 липня двома колонами: бронегрупа пішла трасою на Краматорськ, а цивільні автомобілі – ґрунтовою дорогою. Бронегрупу знищили, але колоні із цивільних автомобілів дали вийти. 5 липня українські війська зайшли до Слов’янська та Краматорська.

Церковне свято 5 липня

5 липня християни вшановують пам’ять священномученика Євсевiя, єпископа Самосатського. Він протистояв єресі аріан, які неодноразово позбавляли його кафедри і виганяли на ув’язнення. У часи Юліана Відступника Євсевій, приховуючи свій сан, в одязі воїна пройшов через усю Сирію, Фінікію та Палестину, проповідуючи православну віру. За порадою Євсевія під час правління Іовіана архиєпископ Мелетій скликав в Антіохії Помісний Собор, де засудили єресь аріан і підтвердили православне віровчення. Але не зміну Іовіану прийшов імператор-аріанин Валент. За його правління Євсевія засудили до ув’язнення у Фракії. Імператор Граціан (375 – 383), що вступив на престол, повернув з вигнання всіх постраждалих при аріанах православних архієреїв. У тому числі повернувся святитель Євсевій. Близько 380 року він прибув до аріанського міста Долихіни, щоб поставити у ньому православного єпископа Марина. Жінка-аріанка скинула з даху черепицю, яка пробила голову святителю. Вмираючи, він пробачив їй провину і просив оточуючих не робити їй зла.

Народні прикмети

Якщо до обіду погода сонячна, а після – хмарна, то в липні буде негода.

Блискавка в цей день – до вітряної та дощової погоді найближчими днями.

Сильна спека 5 липня – до хорошого врожаю зернових.

Що не можна робити 5 липня

Не можна обманювати та обговорювати людей за їхньою спиною.

Закоханим не бажано проводити цей день порізно.

День невдалий для покупок і поїздок.

Не можна пити спиртне сьогодні.