Сегодня 5 июля: какой праздник и день в истории

5 июля 2014 года от российской оккупации освободили города Краматорск и Славянск. В этот день 1054 года произошел взрыв звезды, вызвавший панику на Земле. А в 1946-м впервые представили купальник-бикини.

Праздники и памятные даты 5 июля

5 июля в Украине – День освобождения Славянска и День освобождения Краматорска от российской оккупации.

Под эгидой ООН проходит День бикини.

5 июля в истории

5 июля 1054 года произошел взрыв звезды в созвездии Тельца и образование большой суперновой. Ее было видно на земле днем 23 суток, а ночью – около двух лет. Китайские и японские астрономы, описывая это явление, сначала считали, что взорвалась одна из планет Солнечной системы — Юпитер или Венера. Но впоследствии заявили, что «на небо прибыла звезда-гость». В европейских странах небесное явление повлекло за собой панику. Появление яркой звезды считали плохим знаком перед судьбоносным церковным собором. В июле 1054 года в результате длительного конфликта Папы Римского Льва IX и константинопольского патриарха Михаила I произошел церковный раскол, известный как Великая Схизма.

5 июля 1946 года французский модельер Луи Реар впервые представил публике свое революционное произведение – купальник-бикини.

Насколько такой наряд был откровенным в то время, можно сделать выводы из того, что ни одна профессиональная манекенщица не согласилась в нем выйти на подиум. Бикини надела 19-летняя Мишель Бернардини – танцовщица эротических танцев в Casino de Paris. Представили новый вариант купальника в парижском бассейне Молитор. А свое название купальник получил в честь атолла Бикини, где за четыре дня до этой презентации США провели испытание атомной бомбы. Через две недели после презентации Реар запатентовал свое изобретение. Но распространение бикини получили только спустя около 15 лет, когда в них на широкий экран вышли Брижит Бардо и Урсула Андресс.

5 июля 2014 года украинские войска в рамках АТО освободили Краматорск и Славянск от российской оккупации, прикрытой действиями террористической группировки во главе с военным преступником Игорем Гиркиным и боевиков так называемой «ДНР». Боевые действия в захваченных врагом городах продолжались с 12 апреля. Наиболее активные бои шли за Славянск, который стал «базой» захватчиков. После первой серии боев уже в мае 2014 года защитники Украины захватили господствующую высоту над Славянском – гору Карачун, а вокруг города установили сеть блокпостов. Славянск блокировали и постепенно освобождали близлежащие населенные пункты. 2 июля возобновлен украинский контроль над пгт Райгородок и селами Резниковка и Рай-Александровка. Далее ВСУ зачистили город Николаевка, обезвредив около 200 российских и пророссийских боевиков. Под контроль взяли трассу М03 (Киев – Харьков – Довжанский). В течение 1 – 4 июля боевики массово дезертировали – бежали в направлении Донецка. Оставшаяся в Славянске часть покинула его 5 июля двумя колоннами: бронегруппа пошла по трассе на Краматорск, а гражданские автомобили — по грунтовой дороге. Бронегруппу уничтожили, но колонне из гражданских автомобилей дали выйти. 5 июля украинские войска зашли в Славянск и Краматорск.

Церковный праздник 5 июля

5 июля христиане чтят память священномученика Евсевия, епископа Самосатского. Он противостоял лжи ариан, которые неоднократно лишали его кафедры и изгоняли. Во времена Юлиана Отступника Евсевий, скрывая свой сан, в одежде воина прошел через всю Сирию, Финикию и Палестину, проповедуя православную веру. По совету Евсевия во время правления Иовиана архиепископ Мелетий созвал в Антиохии Поместный Собор, где осудили ересь ариан и подтвердили православное вероучение. Но на смену Иовиану пришел император-арианин Валент. При его правлении Евсевия приговорили к заключению во Фракии. Император Грациан (375 – 383), вступивший на престол, вернул из изгнания всех пострадавших при арианах православных архиереев. Среди них вернулся святитель Евсевий. Около 380 года он прибыл в город Долихин, чтобы поставить в нем православного епископа Марина. Женщина-арианка сбросила с крыши черепицу, пробившую голову святителю. Умирая, он простил ее и просил окружающих не делать ей зла.

Народные приметы

Если до обеда погода солнечная, а после – пасмурная, то в июле будет ненастье.

Молния в этот день — к ветреной и дождливой погоде в ближайшие дни.

Сильная жара 5 июля – к хорошему урожаю зерновых.

Что нельзя делать 5 июля

Нельзя обманывать и обсуждать людей за их спиной.

Влюбленным не желательно проводить этот день порознь.

День неудачный для покупок и поездок.

Нельзя пить спиртное сегодня.