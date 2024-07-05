Сегодня 5 июля: какой праздник и день в истории

5 июля 2014 года от российской оккупации освободили города Краматорск и Славянск. В этот день 1054 года произошел взрыв звезды, вызвавший панику на Земле. В 1687 году вышел третий и последний из томов главной научной работы Ньютона «Математические начала натуральной философии». А в 1946-м впервые представили купальник-бикини.

Праздники и памятные даты 5 июля

5 июля в Украине – День освобождения Славянска и Краматорска от российской оккупации.

В мире – День трудоголика.

Также отмечают: День бикини.

5 июля в истории

5 июля 1054 года произошел взрыв звезды в созвездии Тельца и образование большой суперновой. Она была видна на земле днем ​​в течение 23 суток, а ночью около двух лет. Подробнее.

5 июля 1687 года завершена публикация главного научного произведения Исаака Ньютона – «Математические начала натуральной философии». В этот день вышел последний, третий, том этого фундаментального труда. Первый тираж разошелся полностью за четыре года, что было почти рекордным для научных работ в те времена. Кроме того, при жизни Ньютона «Математические начала» переиздавали трижды, и каждый раз ученый редактировал издание и дополнял его.

При этом первоначально работа над этим научным произведением не была для физика приоритетной (он считал более важными свои алхимические опыты, а написание этого труда – лишней тратой времени). Ньютон поддался уговорам коллеги – астронома Эдмунда Галлея. И именно Галлей взял на себя расходы на издание. В первом томе «Математических начал» Ньютон ввел базовые понятия: «масса», «сила», «инерция», — а также сформулировал известные всем со школы три закона движения. Второй том посвящен «гидромеханике» – движению тел на Земле с учетом сопротивления среды. А третий — «небесной механике», то есть законам всемирного тяготения, теории приливов и т.д.

5 июля 1946 года французский модельер Луи Реар впервые представил публике свое революционное изобретение – купальник-бикини. Подробнее.

5 июля 2014 года украинские войска в рамках АТО освободили Краматорск и Славянск от российской оккупации, прикрытой действиями террористической группировки во главе с военным преступником Игорем Гиркиным и боевиков так называемой ДНР. Подробнее.

Церковный праздник 5 июля

5 июля чтят память преподобного Афанасия Афонского. Он рано осиротел, и подростка воспитывала благочестивая монахиня. Получил образование в Византии, а затем пошел в Киминский монастырь в Малой Азии, где принял монашеский постриг с именем Афанасий. В 960 году по благословению игумена поселился для пустынного обитания на Святой горе Афон. Через некоторое время он основал здесь монашеское общежитие со строгим уставом, где стал игуменом. Имел дар предвидения, творил чудеса, исцелял больных и изгонял нечистых духов. Предвидел свою смерть. Поэтому изложил братии последнее наставление. А потом, помолившись, взошел вместе с шестью братьями на гору храма осмотреть строительство. В этот момент верх обрушился, и преподобного с братьями завалило камнями. Они все скончались. Это было в 1000-1001 годах.

Народные приметы

Если 5 июля жарко, то зимой будут сильные морозы.

Если над водой стелется туман – ждите непогоду.

Если в этот день идет дождь, то будет богатый урожай зерна в этом году.

Что нельзя делать 5 июля

Нельзя расставаться с любимыми надолго, потому что разлука может затянуться.

Нельзя ругаться.

Нельзя ходить в баню.