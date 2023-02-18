Сьогодні 18 лютого: яке свято та день в історії

За церковним календарем 18 лютого – пам’ять мучениці Агафії. Цього дня виявили Плутон, Геббельс виголосив промову, скопійовану торік Путіним, а 2014 року розпочався штурм силовиками Майдану.

Свята та пам’ятні дати 18 лютого

18 лютого державні та професійні свята України не відзначають. Також немає визначних світових заходів.

18 лютого в історії

18 лютого 1386 року польська королева Ядвіга (юридично – король, адже вона була монархом, а не дружиною короля) вийшла заміж за Великого князя Литовського Ягайла.

Цей шлюб скріпив Кревську унію 1385 року. Унія поєднувала польські на литовські землі під владою єдиного короля, яким і став Ягайло. Він зобов’язався перевести Велике князівство Литовське в католицтво і став католиком сам, прийнявши ім’я Владислава II.

Ягайло цей шлюб зробив не лише польським королем, а й засновником нової династії – Ягеллонів. А ось долю Ядвіги важко назвати щасливою. Заміж її видали у 12 років. А померла жінка в 25 – після смерті своєї єдиної новонародженої дитини Єлизавети-Боніфації. Немовля не прожило й місяця, Ядвіга померла за кілька днів після доньки. Ягайло ж одружувався ще тричі. І спадкоємцями престолу стали діти від четвертого шлюбу.

18 лютого 1930 року було відкрито Плутон. На той момент його визнали дев’ятою планетою Сонячної системи.

І з цим званням Плутон “провів” майже століття – до 2006 року, коли у зовнішній частині Сонячної системи виявили інші масивні об’єкти. Міжнародна астрономічна спілка прийняла визначення терміна “планета”, під яке Плутон не підпадає. Із цього моменту його віднесли до категорії карликових планет і у “шкільному курсі” більше не вивчають. Втім, низка вчених все ще б’ється за повернення Плутону попереднього звання.

18 лютого 1943 року головний пропагандист нацистської Німеччини Йозеф Геббельс у Берлінському палаці спорту виголосив найвідомішу зі своїх промов, якою ввів в обіг вираз “тотальна війна”.

На момент цього виступу німецька армія програла Сталінградську битву та відступала. Промова Геббельса тривала 109 хвилин. Вважається, що за час її виголошення оратор схуд на 3 кг.

Політологиня Наталя Пелагеша, аналізуючи виступи президента РФ Путіна 21 і 24 лютого 2022 року, заявила, що основою для них стала саме та сама знаменита промова Геббельса. Провівши аналіз двох текстів, вона відзначила подібність побудови – на питаннях: у Геббельса в тексті їх було 29, у двох промовах Путіна – 28. Є спільна лексика, зокрема надактивне вживання слова “загроза”: Геббельс повторив його 24 рази, Путін у обох текстах (з огляду на синоніми та відповідні дієслова) – 19 разів. Є й скопійовані цілі фрази. “Путін просто вкрав промову Геббельса та видав її за свою. Телезвернення Путіна – це промова Геббельса, переписана з використанням карти слів, пари словників синонімів та тлумачних словників”, – вважає політологиня.

18 лютого 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини з Хорватією та Угандою.

18 лютого 2014 року розпочався штурм силовиками Майдану та перші масові жертви серед учасників Революції Гідності.

Старт трагічним подіям дала хода від Майдану до Верховної Ради вранці. Щоб пройти до парламенту, протестувальникам довелося штурмувати міліцейські автомобілі, якими перегородили колону. Далі дорою розпочалося протистояння з “Беркутом”: силовики пустили в хід світлошумові гранати та помпові рушниці, протестувальники – каміння, петарди та феєрверки. Згодом “Беркут” перейшов у наступ. У хід пішла й вогнепальна зброя. Близько 16 години силовики захопили барикаду на вулиці Грушевського, а потім зібралися на Європейській площі та за підтримки комунальників розібрали барикаду на початку Хрещатика. Протестувальників відтіснили від Жовтневого палацу й далі вниз вулицею Інститутською.

Скориставшись паузою у русі “противника”, майданівці збудували “останню барикаду” на Інститутській. СБУ та МВС оголосили ультиматум майданівцям, вимагаючи припинити протистояння та погрожуючи “задіяти всі сили та засоби, передбачені законом”. О 18:00 розпочався штурм з боку Європейської площі. А о 19:00 – наступ на Майдан з усіх боків. Учасники протесту змогли стримати наступ, проте їх відтіснили з площі – з боку Будинку профспілок. Надважкий день завершився нічною трагедією – підпалом Будинку профспілок. Точна кількість загиблих у ньому невідома досі. Загалом у подіях 18 лютого загинули 22 воїни Небесної сотні.

Церковне свято 18 лютого

18 лютого християни вшановують пам’ять мучениці Агафії. Вона була дочкою іменитих і багатих батьків – християн із міста Палермо в Сицилії. Під час гонінь на християн імператора Декія містоправитель Катани Кінтіан, почувши про багатство та красу Агафії, послав за нею воїнів, щоб привести її на суд як християнку. У Катані святу помістили в однієї багатої жінки, яка мала п’ятьох дочок. Всі вони намагалися переконати Агафію принести жертву язичницьким богам. Проте вона стійко відмовлялася. Не згодилася вона перейти в язичництво й під час допиту в містопровителя. Тоді жінку піддали жорстокому знущанню. У в’язниці до неї з’явився апостол Петро та зцілив від ран. На наступному допиті Агафія своїм чудесним зціленням вразила місто правителя. Але висновків він не зробив – і наказав мучити дівчину далі. Тоді почався землетрус, і земля, що розверзлася, поглинула найближчих друзів Кінтіана. Перелякані мешканці прибігли до Кінтіана, вимагаючи, щоб він припинив тортури. Побоюючись народного обурення, Кінтіан відіслав святу Агафію назад у в’язницю, де мучениця померла.

Народні прикмети

Мороз у цей день – до ранньої та теплої весни, а також – сухого літа.

Якщо снігу немає 18 лютого, то влітку не буде опадів.

Що не можна робити 18 лютого

Не можна сваритися – особливо у сім’ї.