Новини Харкова — головне за 9 липня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
08:06
За добу в регіоні було 40 пожеж, у вогні постраждали троє людей
За даними облуправління ДСНС України в Харківській області, чотири пожежі за добу виникли через ворожі обстріли.
Загоряння після ударів почалися у Харківському, Ізюмському та Чугуївському районах.
Так 8 липня БпЛА влучив у комбайн, який працював у полі біля Борової. В результаті знищено поле з пшеницею, площею 50 га, також спалахнула трава та сам комбайн. Попередньо, постраждалих внаслідок ворожої атаки немає.
“Крім того, внаслідок ворожих обстрілів сталися пожежі: у с. Гракове Чугуївського району горіла трава на площі 2,8 га; у с. Березівка Харківського району горів сухостій на площі 500 м кв.; у сел. Печеніги Чугуївського району горіла нежитлова будівля на площі 150 м кв. Усі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Жертв та постраждалих немає”, – зазначили у ДСНС.
А під час побутових пожеж на Харківщині постраждали троє людей.
07:06
Цілу ніч лунала тривога в Харкові та області: літали МіГи, БпЛА та ракети
Близько 20:00 напередодні в різних частинах Харківської області з’явилися безпілотники – в регіоні оголосили тривогу.
А вже о 22:51 “червоною” стала вся Україна – злетів МіГ-31К.
Атака БпЛА продовжилася і після опівночі. А о 01:56 дрони взяли курс на Харків.
Повторна масштабна тривога була вже о 02.50. Цього разу злетіли одразу два МіГ-31К.
Незабаром Повітряні сили ЗСУ зафіксували швидкісні цілі на Харківщині.
Відбій тривоги дали вже вранці о 05:28.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".