Новини Харкова — головне за 9 липня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:06

За добу в регіоні було 40 пожеж, у вогні постраждали троє людей

За даними облуправління ДСНС України в Харківській області, чотири пожежі за добу виникли через ворожі обстріли.

Загоряння після ударів почалися у Харківському, Ізюмському та Чугуївському районах.

Так 8 липня БпЛА влучив у комбайн, який працював у полі біля Борової. В результаті знищено поле з пшеницею, площею 50 га, також спалахнула трава та сам комбайн. Попередньо, постраждалих внаслідок ворожої атаки немає.

“Крім того, внаслідок ворожих обстрілів сталися пожежі: у с. Гракове Чугуївського району горіла трава на площі 2,8 га; у с. Березівка Харківського району горів сухостій на площі 500 м кв.; у сел. Печеніги Чугуївського району горіла нежитлова будівля на площі 150 м кв. Усі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Жертв та постраждалих немає”, – зазначили у ДСНС.

А під час побутових пожеж на Харківщині постраждали троє людей.

07:06

Цілу ніч лунала тривога в Харкові та області: літали МіГи, БпЛА та ракети

Близько 20:00 напередодні в різних частинах Харківської області з’явилися безпілотники – в регіоні оголосили тривогу.

А вже о 22:51 “червоною” стала вся Україна – злетів МіГ-31К.

Атака БпЛА продовжилася і після опівночі. А о 01:56 дрони взяли курс на Харків.

Повторна масштабна тривога була вже о 02.50. Цього разу злетіли одразу два МіГ-31К.

Незабаром Повітряні сили ЗСУ зафіксували швидкісні цілі на Харківщині.

Відбій тривоги дали вже вранці о 05:28.