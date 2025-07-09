Ракетний удар по Харківщині: дісталося дачам на березі водосховища (фото)
Фото: ГУНП у Харківській області
Поліція опублікувала фото з місця “прильоту” по Печенізькій громаді на Харківщині.
“9 липня близько 14:30 військові росії обстріляли територію Печенізької громади. Внаслідок ракетної атаки постраждав 61-річний чоловік. Всю необхідну допомогу медики надали йому на місці. Пошкоджень та руйнувань зазнали дачні будинки. Виникла пожежа”, – прокоментували у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.
Чим саме били по Печенігах, поліціянти не уточнили. Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що, попередньо, ворог застосував ракету. За його інформацією, постраждалий не потребував госпіталізації.
Горіли будинки біля Печенізького водосховища.
Читайте також: Дітей, які постраждали від атаки БпЛА на Харків 7 липня, виписали з лікарень 📹
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: дачи, новини Харкова, печенеги, поліція, прилет, ракетний удар;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ракетний удар по Харківщині: дісталося дачам на березі водосховища (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2025 в 19:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція опублікувала фото з місця “прильоту” по Печенізькій громаді на Харківщині".