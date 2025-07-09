Ракетний удар по Харківщині: дісталося дачам на березі водосховища (фото)

Поліція опублікувала фото з місця “прильоту” по Печенізькій громаді на Харківщині.

“9 липня близько 14:30 військові росії обстріляли територію Печенізької громади. Внаслідок ракетної атаки постраждав 61-річний чоловік. Всю необхідну допомогу медики надали йому на місці. Пошкоджень та руйнувань зазнали дачні будинки. Виникла пожежа”, – прокоментували у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

Чим саме били по Печенігах, поліціянти не уточнили. Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що, попередньо, ворог застосував ракету. За його інформацією, постраждалий не потребував госпіталізації.

Горіли будинки біля Печенізького водосховища.