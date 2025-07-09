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Ракетний удар по Харківщині: дісталося дачам на березі водосховища (фото)

Події 19:36   09.07.2025
Оксана Горун
Ракетний удар по Харківщині: дісталося дачам на березі водосховища (фото) Фото: ГУНП у Харківській області

Поліція опублікувала фото з місця “прильоту” по Печенізькій громаді на Харківщині.

“9 липня близько 14:30 військові росії обстріляли територію Печенізької громади. Внаслідок ракетної атаки постраждав 61-річний чоловік. Всю необхідну допомогу медики надали йому на місці. Пошкоджень та руйнувань зазнали дачні будинки. Виникла пожежа”, – прокоментували у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

ракетний удар по Печенізькій громаді: горіли дачіЧим саме били по Печенігах, поліціянти не уточнили. Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що, попередньо, ворог застосував ракету. За його інформацією, постраждалий не потребував госпіталізації.

Горіли будинки біля Печенізького водосховища.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2025 в 19:36;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція опублікувала фото з місця “прильоту” по Печенізькій громаді на Харківщині".