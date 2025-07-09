Дітей, які постраждали від атаки БпЛА на Харків 7 липня, виписали з лікарень📹

Усіх, хто отримав поранення під час першого, ранкового, нальоту БпЛА, уже відпустили додому. Під наглядом лікарів залишаються четверо постраждалих під час денного удару.

Подробиці повідомив у етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Наразі в лікарні залишаються ще чотири людини, стан їхній – середньої тяжкості, життю нічого не загрожує, однак лікарі все одно надають всю необхідну медичну допомогу”, – сказав він.

Пізніше пресслужба ХОВА уточнила: в лікарнях залишаються люди, які зазнали поранень внаслідок другого нальоту “шахедів” 7 липня – по Холодногірському району. У день атаки обласна військова адміністрація повідомляла: у лікарнях після двох нальотів опинилися вісім постраждалих, із них двоє – діти. Дітей госпіталізували після ранкового нальоту.

“Наразі усі потерпілі внаслідок ранкової атаки, в тому числі і діти, виписані з лікарень”, – поінформувала пресслужба ХОВА 9 липня.

Відео: Національний телемарафон «Єдині новини»

Також в етері нацмарафону Синєгубов розповів про евакуацію з прифронтових територій області. За його даними, в Куп’янську залишаються 1308 людей. Щодня з Куп’янського та Борівського напрямків евакуйовують близько 50 мешканців.

Нагадаємо, вранці 7 липня Харків пережив два нальоти безпілотників. Близько 5-ї години чотири БпЛА вдарили по Шевченківському та Слобідському районах. За даними прокуратури, через ці удари постраждали 36 людей, серед них четверо дітей: брати 7 та 11 років у Шевченківському районі отримали поранення уламками скла, у 3-річної дівчинки зі Слобідського району – вибухове поранення та акубаротравма. Ще одна дитина – з гострою реакцією на стрес. Повторний наліт був близько 10:20. Цього разу шість безпілотників один за одним ударили посеред жвавого житлового кварталу в Холодногірському районі. Через важке поранення в лікарні померла жінка 34 років, ще 34 людини постраждали. Серед них знову четверо дітей і підлітків у віці від 7 до 17 років. У всіх – гостра стресова реакція. Ціллю була будівля Обласного ТЦК і СП, підтвердило командування Сухопутних військ ЗСУ. Там повідомили про трьох поранених військовослужбовців.