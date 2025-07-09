Дітей, які постраждали від атаки БпЛА на Харків 7 липня, виписали з лікарень📹
Усіх, хто отримав поранення під час першого, ранкового, нальоту БпЛА, уже відпустили додому. Під наглядом лікарів залишаються четверо постраждалих під час денного удару.
Подробиці повідомив у етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Наразі в лікарні залишаються ще чотири людини, стан їхній – середньої тяжкості, життю нічого не загрожує, однак лікарі все одно надають всю необхідну медичну допомогу”, – сказав він.
Пізніше пресслужба ХОВА уточнила: в лікарнях залишаються люди, які зазнали поранень внаслідок другого нальоту “шахедів” 7 липня – по Холодногірському району. У день атаки обласна військова адміністрація повідомляла: у лікарнях після двох нальотів опинилися вісім постраждалих, із них двоє – діти. Дітей госпіталізували після ранкового нальоту.
“Наразі усі потерпілі внаслідок ранкової атаки, в тому числі і діти, виписані з лікарень”, – поінформувала пресслужба ХОВА 9 липня.
Відео: Національний телемарафон «Єдині новини»
Також в етері нацмарафону Синєгубов розповів про евакуацію з прифронтових територій області. За його даними, в Куп’янську залишаються 1308 людей. Щодня з Куп’янського та Борівського напрямків евакуйовують близько 50 мешканців.
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Нагадаємо, вранці 7 липня Харків пережив два нальоти безпілотників. Близько 5-ї години чотири БпЛА вдарили по Шевченківському та Слобідському районах. За даними прокуратури, через ці удари постраждали 36 людей, серед них четверо дітей: брати 7 та 11 років у Шевченківському районі отримали поранення уламками скла, у 3-річної дівчинки зі Слобідського району – вибухове поранення та акубаротравма. Ще одна дитина – з гострою реакцією на стрес. Повторний наліт був близько 10:20. Цього разу шість безпілотників один за одним ударили посеред жвавого житлового кварталу в Холодногірському районі. Через важке поранення в лікарні померла жінка 34 років, ще 34 людини постраждали. Серед них знову четверо дітей і підлітків у віці від 7 до 17 років. У всіх – гостра стресова реакція. Ціллю була будівля Обласного ТЦК і СП, підтвердило командування Сухопутних військ ЗСУ. Там повідомили про трьох поранених військовослужбовців.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: больницы, новини Харкова, поранені, сінєгубов, хова, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2025 в 16:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усіх, хто отримав поранення під час першого, ранкового, нальоту БпЛА, уже відпустили додому. Під наглядом лікарів залишаються четверо постраждалих під час денного удару".