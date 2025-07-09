Детей, пострадавших от атаки БпЛА на Харьков 7 июля, выписали из больниц 📹

Всех, кто получил ранения во время первого, утреннего, налета «Шахедов», уже отпустили домой. Под наблюдением врачей остаются четверо пострадавших во время дневного удара.

Подробности сообщил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В больнице остается еще четыре человека, состояние их средней тяжести, жизни ничего не угрожает, однако врачи все равно оказывают необходимую медицинскую помощь», — сказал он.

Позже пресс-служба ХОВА уточнила: в больницах остаются люди, которые получили ранения в результате второго налета «Шахедов» 7 июля — в Холодногорском районе. В день атаки областная военная администрация сообщала: в больницах после двух налетов оказались восемь пострадавших, из них двое — дети. Детей госпитализировали после утреннего налета.

«Все пострадавшие в результате утренней атаки, в том числе и дети, выписаны из больниц», — проинформировала пресс-служба ХОВА 9 июля.

Видео: Национальный телемарафон «Єдині новини»

Также в эфире нацмарафона Синегубов рассказал об эвакуации с прифронтовых территорий области. По его данным, в Купянске остаются 1308 человек. Каждый день с Купянского и Боровского направлений эвакуируют около 50 жителей.

Напомним, утром 7 июля Харьков пережил два налета беспилотников. Около 5 часов четыре БпЛА ударили по Шевченковскому и Слободскому районам. По данным прокуратуры, из-за этих ударов пострадали 36 человек, среди них четверо детей: братья 7 и 11 лет в Шевченковском районе получили ранения осколками стекла, у 3-летней девочки из Слободского района — взрывное ранение и акубаротравма. Еще один ребенок — с острой реакцией на стресс. Повторный налет был около 10:20. В этот раз шесть беспилотников один за другим ударили посреди оживленного жилого квартала в Холодногорском районе. Там повреждены частные и многоквартирные дома, магазин и автомобиль. Из-за тяжелого ранения в больнице умерла женщина 34 лет, еще 34 человека пострадали. Среди них — еще четверо детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет. У всех — острая стрессовая реакция. Целью второго налета было здание Областного ТЦК и СП, подтвердило командование Сухопутных войск ВСУ. Там сообщили о троих раненых военнослужащих.