РФ вдарила ракетою по Харківщині: горять будинки, є постраждалий (доповнено)

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ обстріляла територію Печенізької громади.

Доповнено о 15:00. 61-річний чоловік постраждав внаслідок ракетного удару по Печенізькій громаді. Синєгубов уточнив, що медики надали місцевому мешканцю допомогу, до лікарні не забирали. Місце “прильоту” продовжують оглядати.

14:48. «Попередньо, ворог вдарив ракетою. Відомо про загоряння двох будинків. Наразі інформація про постраждалих не надходила. Деталі уточнюються. Не залишайте безпечних місць до відбою тривоги», – написав Синєгубов.

Після 14:15 у Повітряних силах ЗСУ попереджали про швидкісну ціль в напрямку Чугуєва/Харкова.