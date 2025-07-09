РФ вдарила ракетою по Харківщині: горять будинки, є постраждалий (доповнено)
Фото: pixabay.com
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ обстріляла територію Печенізької громади.
Доповнено о 15:00. 61-річний чоловік постраждав внаслідок ракетного удару по Печенізькій громаді. Синєгубов уточнив, що медики надали місцевому мешканцю допомогу, до лікарні не забирали. Місце “прильоту” продовжують оглядати.
14:48. «Попередньо, ворог вдарив ракетою. Відомо про загоряння двох будинків. Наразі інформація про постраждалих не надходила. Деталі уточнюються. Не залишайте безпечних місць до відбою тривоги», – написав Синєгубов.
Після 14:15 у Повітряних силах ЗСУ попереджали про швидкісну ціль в напрямку Чугуєва/Харкова.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Олег Синегубов, ракета, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2025 в 15:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ обстріляла територію Печенізької громади.".