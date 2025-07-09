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РФ ударила ракетой по Харьковщине: горят дома, есть пострадавший (дополнено)

Происшествия 15:00   09.07.2025
Виктория Яковенко
РФ ударила ракетой по Харьковщине: горят дома, есть пострадавший (дополнено)

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ обстреляла территорию Печенежской громады.

Дополнено в 15:00. 61-летний мужчина пострадал в результате ракетного удара по Печенежской громаде. Синегубов уточнил, что медики оказали местному жителю помощь, в больницу не забирали. Место «прилета» продолжают осматривать.

14:48. «Предварительно, враг ударил ракетой. Известно о возгорании двух домов. Пока информация о пострадавших не поступала. Детали уточняются. Не оставляйте безопасные места до отбоя тревоги», — написал Синегубов.

После 14:15 в Воздушных силах ВСУ предупреждали о скоростной цели в направлении Чугуева/Харькова.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 июля 2025 в 15:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ обстреляла территорию Печенежской громады.".