РФ ударила ракетой по Харьковщине: горят дома, есть пострадавший (дополнено)
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ обстреляла территорию Печенежской громады.
Дополнено в 15:00. 61-летний мужчина пострадал в результате ракетного удара по Печенежской громаде. Синегубов уточнил, что медики оказали местному жителю помощь, в больницу не забирали. Место «прилета» продолжают осматривать.
14:48. «Предварительно, враг ударил ракетой. Известно о возгорании двух домов. Пока информация о пострадавших не поступала. Детали уточняются. Не оставляйте безопасные места до отбоя тревоги», — написал Синегубов.
После 14:15 в Воздушных силах ВСУ предупреждали о скоростной цели в направлении Чугуева/Харькова.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Олег Синегубов, ракета, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 июля 2025 в 15:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ обстреляла территорию Печенежской громады.".