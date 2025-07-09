ВСУ: 134 БпЛА уничтожили украинские защитники на севере Харьковщины

О потерях врага на севере Харьковской области проинформировали 9 июля в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли: 5 авиационных ударов с применением 8 КАБов и 8 НАРов, также совершили 629 обстрелов позиций наших войск, из них 151 удар дронами-камикадзе. Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов. Так, за минувшие сутки враг потерял 91 человека, из них 25 – безвозвратно», – уточнили в ОТГВ «Харьков».

Также Силы обороны уничтожили 165 единиц вооружения и военной техники: два танка, артсистему, 11 авто, 134 БпЛА, 94 укрытия, место для хранения горюче-смазочных материалов и 14 стартовых площадок для запуска беспилотников.