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ВСУ: 134 БпЛА уничтожили украинские защитники на севере Харьковщины

Общество 11:45   09.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
ВСУ: 134 БпЛА уничтожили украинские защитники на севере Харьковщины Фото: Генштаб ВСУ

О потерях врага на севере Харьковской области проинформировали 9 июля в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли: 5 авиационных ударов с применением 8 КАБов и 8 НАРов, также совершили 629 обстрелов позиций наших войск, из них 151 удар дронами-камикадзе. Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов. Так, за минувшие сутки враг потерял 91 человека, из них 25 – безвозвратно», – уточнили в ОТГВ «Харьков».

Также Силы обороны уничтожили 165 единиц вооружения и военной техники: два танка, артсистему, 11 авто, 134 БпЛА, 94 укрытия, место для хранения горюче-смазочных материалов и 14 стартовых площадок для запуска беспилотников.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 9 июля 2025 в 11:45;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О потерях врага на севере Харьковской области проинформировали 9 июля в ОТГВ «Харьков».".