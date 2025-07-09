ВСУ: 134 БпЛА уничтожили украинские защитники на севере Харьковщины
Фото: Генштаб ВСУ
О потерях врага на севере Харьковской области проинформировали 9 июля в ОТГВ «Харьков».
«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли: 5 авиационных ударов с применением 8 КАБов и 8 НАРов, также совершили 629 обстрелов позиций наших войск, из них 151 удар дронами-камикадзе. Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов. Так, за минувшие сутки враг потерял 91 человека, из них 25 – безвозвратно», – уточнили в ОТГВ «Харьков».
Также Силы обороны уничтожили 165 единиц вооружения и военной техники: два танка, артсистему, 11 авто, 134 БпЛА, 94 укрытия, место для хранения горюче-смазочных материалов и 14 стартовых площадок для запуска беспилотников.
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- Категории: Общество, Украина; Теги: ВСУ, ОТГВ "Харьков", фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 июля 2025 в 11:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О потерях врага на севере Харьковской области проинформировали 9 июля в ОТГВ «Харьков».".