Ракетный удар по Харьковщине: досталось дачам на берегу водохранилища (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Полиция опубликовала фото с места «прилета» по Печенежской громаде на Харьковщине.
«9 июля около 14:30 военные россии обстреляли территорию Печенежской громады. В результате ракетной атаки пострадал 61-летний мужчина. Всю необходимую помощь медики предоставили ему на месте. Повреждения и разрушения получили дачные дома. Возник пожар», — прокомментировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Чем именно били по Печенегам, полицейские не уточнили. Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что, предварительно, враг применил ракету. По его информации, пострадавший не нуждался в госпитализации.
Горели дома у Печенежского водохранилища.
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- • Дата публикации материала: 9 июля 2025 в 19:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция опубликовала фото с места «прилета» по Печенежской громаде на Харьковщине".