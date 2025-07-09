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Ракетный удар по Харьковщине: досталось дачам на берегу водохранилища (фото)

Происшествия 19:36   09.07.2025
Оксана Горун
Ракетный удар по Харьковщине: досталось дачам на берегу водохранилища (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Полиция опубликовала фото с места «прилета» по Печенежской громаде на Харьковщине.

«9 июля около 14:30 военные россии обстреляли территорию Печенежской громады. В результате ракетной атаки пострадал 61-летний мужчина. Всю необходимую помощь медики предоставили ему на месте. Повреждения и разрушения получили дачные дома. Возник пожар», — прокомментировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

ракетный удар по Печенежской громаде: горели дачиЧем именно били по Печенегам, полицейские не уточнили. Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что, предварительно, враг применил ракету.  По его информации, пострадавший не нуждался в госпитализации.

Горели дома у Печенежского водохранилища.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 июля 2025 в 19:36;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция опубликовала фото с места «прилета» по Печенежской громаде на Харьковщине".