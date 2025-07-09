ДТП у Харкові з машиною рятувальників: постраждала дитина (відео, фото)

У Харкові 9 липня автомобіль “Hyundai Elantra” з 20-річною жінкою за кермом зіткнувся з пожежним автомобілем МАЗ-539.

Подробиці аварії повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Автопригода сталася 9 липня близько 14:20 на вулиці Тюрінська. 20-річна водійка автомобіля “Hyundai Elantra” допустила зіткнення з пожежним автомобілем МАЗ-539. Внаслідок ДТП постраждали двоє пасажирів авто “Hyundai” – 41-річна жінка та 5-річний хлопчик. Їх доставили до лікарні”, – поінформували у відділі комунікації ГУНП.

Обставини аварії ще з’ясовують, наголосили поліціянти. Тим часом відео пригоди вже з’явилося в соцмережах.

На місце виїжджала слідчо-оперативна група. Наразі інформацію про подію готуються внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.