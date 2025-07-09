ДТП у Харкові з машиною рятувальників: постраждала дитина (відео, фото)
У Харкові 9 липня автомобіль “Hyundai Elantra” з 20-річною жінкою за кермом зіткнувся з пожежним автомобілем МАЗ-539.
Подробиці аварії повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
“Автопригода сталася 9 липня близько 14:20 на вулиці Тюрінська. 20-річна водійка автомобіля “Hyundai Elantra” допустила зіткнення з пожежним автомобілем МАЗ-539. Внаслідок ДТП постраждали двоє пасажирів авто “Hyundai” – 41-річна жінка та 5-річний хлопчик. Їх доставили до лікарні”, – поінформували у відділі комунікації ГУНП.
Обставини аварії ще з’ясовують, наголосили поліціянти. Тим часом відео пригоди вже з’явилося в соцмережах.
На місце виїжджала слідчо-оперативна група. Наразі інформацію про подію готуються внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2025 в 18:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 9 липня автомобіль “Hyundai Elantra” з 20-річною жінкою за кермом зіткнувся з пожежним автомобілем МАЗ-539".