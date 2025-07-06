На окружній Харкова – ДТП із чотирма авто: є постраждалі, подробиці від ДСНС

Два вантажні автомобілі та два легковики потрапили в ДТП на перехресті вулиці Леся Сердюка та харківської кільцевої.

Як розповів МГ «Об’єктив» речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко, о 13:29 6 липня зіткнулися вантажні автомобілі MAN та Mercedes, а також легковики Ford Focus та ВАЗ-2101.

За попередніми даними, постраждали чотири людини: жінка 1975 року народження та чоловіки 1972 1953 та 1974 років народження. Усіх ушпиталено до обласної клінічної лікарні.

Бійцям ДСНС довелося деблоковувати з ВАЗу постраждалу жінку.

Відео, фото: monitor1654