На окружній Харкова – ДТП із чотирма авто: є постраждалі, подробиці від ДСНС
Фото: monitor1654
Два вантажні автомобілі та два легковики потрапили в ДТП на перехресті вулиці Леся Сердюка та харківської кільцевої.
Як розповів МГ «Об’єктив» речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко, о 13:29 6 липня зіткнулися вантажні автомобілі MAN та Mercedes, а також легковики Ford Focus та ВАЗ-2101.
За попередніми даними, постраждали чотири людини: жінка 1975 року народження та чоловіки 1972 1953 та 1974 років народження. Усіх ушпиталено до обласної клінічної лікарні.
Бійцям ДСНС довелося деблоковувати з ВАЗу постраждалу жінку.
Відео, фото: monitor1654
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2025 в 15:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два вантажні автомобілі та два легковики потрапили в ДТП на перехресті вулиці Леся Сердюка та харківської кільцевої.".