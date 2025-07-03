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Машина поїхала сама, а випив після аварії: подробиці ДТП у Харкові

Суспільство 13:46   03.07.2025
Вікторія Яковенко
Машина поїхала сама, а випив після аварії: подробиці ДТП у Харкові Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

2 липня близько 18:00 копи отримали виклик про ДТП на провулку Вокзальному, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

«Поспілкувавшись з винуватцем ДТП, останній розповів, що залишив авто без нагляду. Згодом автомобіль почав самовільний рух та здійснив наїзд на інше авто. Також, громадянин повідомив, що після дорожньо-транспортної пригоди вживав алкоголь», – зазначили патрульні.

Однак пройти відповідний огляд на стан сп’яніння водій відмовився, продовжили копи.

Під час складання відповідних матеріалів інспектори з’ясували, що чоловік позбавлений права керування та немає поліса страхування.

Правоохоронці відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за різними частинами статті 124 КУпАП. Ці матеріали передадуть до суду.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2025 в 13:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "2 липня близько 18:00 копи отримали виклик про ДТП на провулку Вокзальному, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.".