Машина поїхала сама, а випив після аварії: подробиці ДТП у Харкові
2 липня близько 18:00 копи отримали виклик про ДТП на провулку Вокзальному, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
«Поспілкувавшись з винуватцем ДТП, останній розповів, що залишив авто без нагляду. Згодом автомобіль почав самовільний рух та здійснив наїзд на інше авто. Також, громадянин повідомив, що після дорожньо-транспортної пригоди вживав алкоголь», – зазначили патрульні.
Однак пройти відповідний огляд на стан сп’яніння водій відмовився, продовжили копи.
Під час складання відповідних матеріалів інспектори з’ясували, що чоловік позбавлений права керування та немає поліса страхування.
Правоохоронці відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за різними частинами статті 124 КУпАП. Ці матеріали передадуть до суду.
Читайте також: Діогу Жота – гравець “Ліверпуля” загинув у ДТП в Іспанії
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аварія, ДТП, новини Харкова, патрульная полиция;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Машина поїхала сама, а випив після аварії: подробиці ДТП у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2025 в 13:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "2 липня близько 18:00 копи отримали виклик про ДТП на провулку Вокзальному, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.".