Машина поехала сама, а выпил после аварии: подробности ДТП в Харькове

2 июля около 18:00 копы получили вызов о ДТП на переулке Вокзальном, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Пообщавшись с виновником ДТП, последний рассказал, что оставил авто без присмотра. Впоследствии автомобиль начал самовольное движение и совершил наезд на другой автомобиль. Также гражданин сообщил, что после дорожно-транспортного происшествия употреблял алкоголь», — отметили патрульные.

Однако пройти соответствующий осмотри на состояние опьянения водитель отказался, продолжили копы.

При составлении соответствующих материалов инспекторы выяснили, что мужчина лишен права управления и у него отсутствует полис страхования.

Правоохранители отстранили мужчину от управления и составили на него административные протоколы по разным частям статьи 124 КУоАП. Эти материалы передадут в суд.