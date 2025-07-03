Машина поехала сама, а выпил после аварии: подробности ДТП в Харькове
2 июля около 18:00 копы получили вызов о ДТП на переулке Вокзальном, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
«Пообщавшись с виновником ДТП, последний рассказал, что оставил авто без присмотра. Впоследствии автомобиль начал самовольное движение и совершил наезд на другой автомобиль. Также гражданин сообщил, что после дорожно-транспортного происшествия употреблял алкоголь», — отметили патрульные.
Однако пройти соответствующий осмотри на состояние опьянения водитель отказался, продолжили копы.
При составлении соответствующих материалов инспекторы выяснили, что мужчина лишен права управления и у него отсутствует полис страхования.
Правоохранители отстранили мужчину от управления и составили на него административные протоколы по разным частям статьи 124 КУоАП. Эти материалы передадут в суд.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авария, ДТП, новости Харькова, патрульная полиция;
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2025 в 13:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 июля около 18:00 копы получили вызов о ДТП на переулке Вокзальном, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.".