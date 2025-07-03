Диогу Жота — игрок «Ливерпуля» погиб в ДТП в Испании
Смерть Диогу Жота (Diogo Jota) подтвердил глава Португальской федерации футбола Педру Проэнса, сообщает City Sports.
«Федерация футбола Португалии и весь португальский футбол полностью опустошены смертью Диогу Жота и Андре Силва (брата Жота — 29-летнего футболиста «Вердера» — Ред.) сегодня утром в Испании», — цитирует издание заявление Проэнса.
Братья путешествовали по Испании. По предварительной информации шина их Lamborghini лопнула во время обгона на трассе A-52 неподалеку от города Вальядолид. Автомобиль съехал с дороги, разбился, а затем загорелся.
«В операционный отдел полиции Кастилия-и-Леон поступило несколько звонков о дорожно-транспортном происшествии на 65-м км автомагистрали A-52 в муниципалитете Сернадилья, Самора. Сообщалось, что автомобиль, попавший в аварию, загорелся», — сообщили экстренные службы региона Кастилия-и-Леон.
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На место выехала скорая помощь и медперсонал из ближайшего медцентра, но им осталось только констатировать смерть водителя и пассажира автомобиля.
СМИ отмечают, что всего две недели назад Жота женился на Руте Кардозу, с которой долго жил в гражданском браке. У пары — трое детей. А недавнем интервью футболист называл себя самым счастливым человеком в мире.
«Диого Жота был намного больше, чем просто удивительный игрок, почти 50 раз выступавший за национальную сборную. Он был удивительным человеком, которого уважали все товарищи по команде и соперники, человеком с заразительной радостью и авторитетом в обществе», — сказал Педру Проэнса.
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2025 в 12:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смерть Диогу Жота (Diogo Jota) подтвердил глава Португальской федерации футбола Педру Проэнса, сообщает City Sports".