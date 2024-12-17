Покончил с собой после развода с Седоковой: Янис Тимма найден мертвым в РФ

Очередной бывший муж скандальной предательницы Украины певицы Анны Седоковой совершил самоубийство. Об этом пишут росСМИ, ссылаясь на силовиков.

«Латвийский баскетболист Янис Тимма совершил самоубийство в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах. Рядом с мужчиной лежал телефон, в котором, предварительно, было последнее пожелание перед смертью. Что стало причиной такого поступка, устанавливается», — коротко сообщило государственное российское информагентство ТАСС.

Как пишет издание Basketnews, тело 32-летнего баскетболиста обнаружили возле гостиницы в центре Москвы. Позже появились подробности: причина смерти спортсмена — асфиксия, то есть удушение (он повесился на лестничной площадке). Известно, что возле него лежал телефон с сообщением. Версии текста сообщения в разных источниках разнятся. Одни сообщают, что это была его собственная просьба: заставка с надписью «Позвоните Анне» и номером телефона Седоковой; другие — что это было как раз сообщение от певицы с просьбой к экс-мужу перезвонить. Примечательно, что 16 декабря у Седоковой был день рождения, и Тимма оставил сообщение «с намеком» в ее соцсетях, указав дату своего рождения и очередной день рождения экс-супруги, который практически совпал с датой его смерти.

В течение дня Анна Седокова отреагировала на смерть Яниса. Она опубликовала видео в соцсетях, где в слезах просит не распространять информацию о трагедии, а также называет свою жизнь в последние годы адом.

Пара, которая была вместе с 2019 года, а в браке — с 2020-го, официально развелась всего неделю назад — 9 декабря.

Как и все в жизни Седоковой, и этот брак, и этот развод сопровождала чрезмерная публичность и бесконечные скандалы. Причем своими эмоциями Тимма делился в Instagram. В том числе даже упоминал о суицидальных мыслях. В частности, спортсмен обвинял Седокову в том, что она предпочла деньги их любви.

Скандалы вокруг третьего брака Седоковой возникли еще на этапе начала отношений — ведь Тимма в 2019-м был женат и лишь незадолго до встречи с певицей у него родился ребенок. Сама Анна к тому моменту уже была матерью троих детей от трех разных мужчин: футболиста Валентина Белькевича и двух бизнесменов — Максима Чернявского и Артема Комарова (за Комарова замуж она официально не выходила). В браке с Тиммой у Анны детей не было. Летом 2024 года росСМИ писали о вероятном расставании пары. Седокова летала к супругу в Майами, чтобы начать бракоразводный процесс, но они временно помирились. Однако уже в октябре певица все же подала заявление на развод. Это решение явно было ее инициативой.

Напомним, Анна Седокова — уроженка Киева. Ей 42 года. Певица стала известной как солистка группы «ВИА Гра». Но в группе пробыла недолго — всего через два года, в 2004-м, ушла в декрет, забеременев от Валентина Белькевича. В дальнейшем она не раз публично высказывала претензии к продюсерам группы. На сцену Седокова вернулась в 2006-м, вскоре подписала контракт с российским звукозаписывающим лейблом и в дальнейшем строила свою карьеру в РФ. После начала войны РФ против Украины в 2014-м, а также после начала полномасштабного вторжения в 2022-м не высказалась в поддержку Украины и продолжила жить и работать в стране-агрессоре.