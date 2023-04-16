Украинки, выехавшие за границу из-за войны, все чаще разводятся с мужьями

Более 8 млн украинцев из-за войны сейчас находятся за пределами Украины. В основном это женщины с детьми. И некоторые из них уже подавали на развод с оставшимися дома мужьями. О причинах частых разводов рассказала адвокат Наталья Горбаль изданию Фокус.

По словам юриста, в целом процент таких расставаний растет с каждой неделей. Хотя точной статистики по таким разводам нет.

Во время командировки в Германию к адвокату обратилась женщина с таким запросом.

«Она готова была проехать 80 км из своего города, чтобы проконсультироваться. Ее муж остался в Харькове, а она с детьми уехала за границу и теперь хочет развестись. Нельзя говорить, что такие разводы происходят именно из-за войны войны, это будет некорректно. Каждый такой случай — это отдельная история, всегда есть личные причины. Вот если говорить именно об этой женщине, то у них с мужем проблемы в браке начались еще года за три до полномасштабного вторжения, но они не решались признать это. Война стала катализатором, запустившим некоторые процессы. Когда женщина оказалась за границей, решила, что у нее начинается новая жизнь и есть необходимость закрыть все старые вопросы, чтобы оставить прошлое в прошлом», — рассказала Наталья Горбаль.

«Есть еще и другая категория женщин. В их браке в Украине вроде бы все было хорошо, но когда они уехали за границу, то увидели другую жизнь. Они поняли, что не зависят от мужчины, что могут брать ответственность за себя и за детей, могут «отлично» справиться с любыми вызовами. У них появилось совсем другое видение своей жизни за пределами Украины», — отметила адвокат.

«Хочу отметить: за границей у выехавших женщин не такая сладкая жизнь, как может показаться, они решают кучу проблем, и может на самом деле у них и нет особо времени на саморефлексию, но они начали задавать себе эти вопросы по браку, и этот процесс уже не остановить. Украинки, просыпаясь от взрывов после вторжения, чувствовали важность и значение каждого дня своей жизни, и именно поэтому им казалось крайне важным что-то изменить к лучшему. Пока есть время», – объяснила адвокат.

Впрочем, инициаторами разводов, конечно, становятся не только женщины, но и оставшиеся в Украине мужчины. Опять же, по разным причинам.

«Однажды ко мне в мессенджере обратился мужчина, написал: «Я под Бахмутом, хочу развестись. Я не знаю, буду ли завтра на этой земле или нет, поэтому для меня важно закрыть все свои вопросы». И здесь тоже речь, скорее всего, какие-то проблемы возникли еще до войны, но именно сейчас этот мужчина готов стать инициатором развода.

Но есть и совсем другие случаи. Так, летом 2022 года ко мне обратилась женщина, с которой захотел расстаться муж. Как выяснилось, она с четырьмя детьми уехала в другую страну, а он остался в Днепре и у него появилась новая партнерша, как говорится, с низкой социальной ответственностью. Сначала она пришла «по вызову», а потом они сошлись на постоянной основе. Такое тоже бывает», – рассказала Наталья Горбаль.

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