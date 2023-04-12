В Польше увеличилось количество украинцев, не желающих возвращаться домой

38% украинцев, выехавших из Украины из-за войны войны, планируют остаться в Польше и не возвращаться домой. Еще 7% украинцев планируют переехать из Польши в другую страну и там наладить жизнь – таковы данные опроса, проведенного международным агентством по трудоустройству Gremi Personal в марте 2023 года.

Настроения украинцев заметно изменились за последние полгода. В октябре 2022 года всего 17% респондентов ответили, что не планируют возвращаться в Украину, 22,4% хотели поехать домой в ближайшие 3 месяца, 35% готовились остаться в Польше минимум на год и 25,6% планировали вернуться как только закончится. война.

“Количество украинцев, которые не планируют возвращаться домой, выросло вдвое за полгода. Это может свидетельствовать о ряде факторов. Некоторым людям уже некуда возвращаться, в основном это люди с Востока и Юга Украины, чьи дома уничтожены российскими оккупантами. Многие уже адаптировались в Польше, устроились на работу и отдали детей в польские школы. Некоторые женщины построили отношения с поляками и уже не хотят разводиться» – говорит Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

В агентстве также отмечают, что важный фактор, который повлиял на планы украинцев остаться – открытие украинских бизнесов в Польше. Начиная со второй половины прошлого года, более 10 тыс. украинских компаний открылись в Польше, стремящихся нанять на работу украинцев. Следовательно, у высококвалифицированных специалистов, которые из-за войны были вынуждены работать на простых работах, появляется возможность занимать хорошие должности и получать польские зарплаты.

Большинство украинцев, которые находятся в Польше длительное время, изучают или уже выучили польский язык, что также открывает новые горизонты на рынке трудоустройства. Опрос, который проводился в марте этого года, показывает, что только 10% украинцев не стремятся выучить польский язык, столько же сказали, что уже выучили его в совершенстве. 30% респондентов могут свободно общаться, а 50% – в процессе изучения, но признаются, что им трудно дается.

Польша приняла больше всего украинцев среди всех стран с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину. Здесь живет около 2 миллионов украинцев. Идентификационный номер PESEL получил 1,5 миллиона наших граждан. А по данным управления социального страхования ZUS официально трудоустроены уже 739 тыс. украинцев.