В Польшу — меньше чем за сутки: первый поезд поехал из Харькова в Перемышль

19 февраля в первый рейс отправился поезд №89/73-74/90 Харьков, Киев — Перемышль.

Поезд отправляется из Харькова по нечетным числам в 14:07 и прибывает в Киев в 21:04, а в Перемышль — в 11:13, напоминают в «Укрзалізниці».

В обратном направлении, из Перемышля, поезд отправляется по четным числам с 20 февраля в 13:45 и прибывает в Харьков в 10:01.

Место в купе на ближайшие даты стоит почти 2300 гривен.