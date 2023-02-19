В Польшу — меньше чем за сутки: первый поезд поехал из Харькова в Перемышль
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19 февраля в первый рейс отправился поезд №89/73-74/90 Харьков, Киев — Перемышль.
Поезд отправляется из Харькова по нечетным числам в 14:07 и прибывает в Киев в 21:04, а в Перемышль — в 11:13, напоминают в «Укрзалізниці».
В обратном направлении, из Перемышля, поезд отправляется по четным числам с 20 февраля в 13:45 и прибывает в Харьков в 10:01.
Место в купе на ближайшие даты стоит почти 2300 гривен.
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2023 в 19:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 февраля в первый рейс отправился поезд №89/73-74/90 Харьков, Киев — Перемышль.".