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В Польшу — меньше чем за сутки: первый поезд поехал из Харькова в Перемышль

Общество 19:25   19.02.2023
Елена Нагорная
В Польшу — меньше чем за сутки: первый поезд поехал из Харькова в Перемышль www.nasze-slowo.pl

19 февраля в первый рейс отправился поезд №89/73-74/90 Харьков, Киев — Перемышль.

Поезд отправляется из Харькова по нечетным числам в 14:07 и прибывает в Киев в 21:04, а в Перемышль — в 11:13, напоминают в «Укрзалізниці».

В обратном направлении, из Перемышля, поезд отправляется по четным числам с 20 февраля в 13:45 и прибывает в Харьков в 10:01.

Место в купе на ближайшие даты стоит почти 2300 гривен.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 февраля 2023 в 19:25;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 февраля в первый рейс отправился поезд №89/73-74/90 Харьков, Киев — Перемышль.".