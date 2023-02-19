До Польщі – менше ніж за добу: перший поїзд поїхав із Харкова до Перемишля
19 лютого в перший рейс вирушив поїзд №89/73-74/90 Харків, Київ – Перемишль.
Потяг відправляється з Харкова по непарних числах о 14:07 та прибуває в Київ о 21:04, а в Перемишль – об 11:13, нагадують в “Укрзалізниці”.
У зворотному напрямку, з Перемишля, поїзд відправляється по парних числах з 20 лютого о 13:45 і прибуває в Харків о 10:01.
Місце у купе на найближчі дати коштує майже 2300 гривень.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2023 в 19:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 лютого в перший рейс вирушив поїзд №89/73-74/90 Харків, Київ – Перемишль.".