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До Польщі – менше ніж за добу: перший поїзд поїхав із Харкова до Перемишля

Суспільство 19:25   19.02.2023
Олена Нагорна
До Польщі – менше ніж за добу: перший поїзд поїхав із Харкова до Перемишля

19 лютого в перший рейс вирушив поїзд №89/73-74/90 Харків, Київ – Перемишль.

Потяг відправляється з Харкова по непарних числах о 14:07 та прибуває в Київ о 21:04, а в Перемишль – об 11:13, нагадують в “Укрзалізниці”.

У зворотному напрямку, з Перемишля, поїзд відправляється по парних числах з 20 лютого о 13:45 і прибуває в Харків о 10:01.

Місце у купе на найближчі дати коштує майже 2300 гривень.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2023 в 19:25;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 лютого в перший рейс вирушив поїзд №89/73-74/90 Харків, Київ – Перемишль.".