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Укрзалізниця призначила поїзди з Харкова до Слов’янська і Краматорська

Суспільство 16:57   20.01.2023
Оксана Якушко
Укрзалізниця призначила поїзди з Харкова до Слов’янська і Краматорська

Приміські поїзди маршрутами Краматорськ — Харків та Харків — Слов’янськ курсуватимуть з 2 лютого, повідомила Укрзалізниця.

№6812 Краматорськ – Харків. Відправлення з Краматорська – о 7:25, прибуття до Харкова (через Слов’янськ, де поїзд зупинятиметься о 7:48) – о 13:00.

№6813 Харків – Слов’янськ. Відправлення з Харкова – о 13:40, прибуття до Слов’янська о 18:41.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2023 в 16:57;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Приміські поїзди маршрутами Краматорськ — Харків та Харків — Слов’янськ курсуватимуть з 2 лютого, повідомила Укрзалізниця.".