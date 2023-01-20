Укрзалізниця призначила поїзди з Харкова до Слов’янська і Краматорська
Приміські поїзди маршрутами Краматорськ — Харків та Харків — Слов’янськ курсуватимуть з 2 лютого, повідомила Укрзалізниця.
№6812 Краматорськ – Харків. Відправлення з Краматорська – о 7:25, прибуття до Харкова (через Слов’янськ, де поїзд зупинятиметься о 7:48) – о 13:00.
№6813 Харків – Слов’янськ. Відправлення з Харкова – о 13:40, прибуття до Слов’янська о 18:41.
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Ви читали новину: «Укрзалізниця призначила поїзди з Харкова до Слов’янська і Краматорська»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2023 в 16:57;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Приміські поїзди маршрутами Краматорськ — Харків та Харків — Слов’янськ курсуватимуть з 2 лютого, повідомила Укрзалізниця.".