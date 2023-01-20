Укрзалізниця назначила пригородные поезда из Харькова в Славянск и Краматорск

Пригородные поезда по маршрутам Краматорск — Харьков и Харьков — Славянск будут курсировать с 2 февраля, сообщила Укрзалізниця.

№6812 Краматорск — Харьков. Отправление из Краматорска – в 7:25, прибытие в Харьков (через Славянск, где поезд будет останавливаться в 7:48) – в 13:00.

№6813 Харьков — Славянск. Отправление из Харькова – в 13:40, прибытие в Славянск в 18:41.

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