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Укрзалізниця назначает новый поезд из Львова в Харьков через Полесье и Волынь

Общество 13:53   19.01.2023
Оксана Якушко
Укрзалізниця назначает новый поезд из Львова в Харьков через Полесье и Волынь

Новый поезд №114/113 Львов – Харьков начнет курсировать с 1 февраля, сообщила Укрзалізниця.

С 1 февраля по нечетным числам поезд будет отправляться из Львова в 18:06 через Червоноград, Ковель, Вараш, Сарны, Житомир и другие станции, прибывая в столицу в 09:28. Прибытие в Харьков через Ворожбу и Сумы – в 19:15.

Обратно по нечетным числам с 3 февраля рейс будет отправляться из Харькова в 06:52, предоставляя жителям Харькова, Сум и других городов утреннее сообщение с Киевом. Из столицы в 16:00 поезд отправляется в Житомир и дальше через Полесье с прибытием во Львов в 07:04.

Таким образом, жители северного Полесья и Волыни получат не только новое сообщение с Сумами, Харьковом и другими городами, но и ежедневный поезд во Львов и Киев, поскольку расписание движения нового поезда №114/113 между Львовом и Киевом такое же, как и в ранее назначенного поезда №131/132 Львов – Днепр. Напоминаем, оба поезда курсируют через день.

Билеты на поезд уже доступны в приложении, чат-боте, на booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.

Читайте также: Укрзалізниця меняет расписание поезда Харьков – Одесса и Одесса — Харьков

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 января 2023 в 13:53;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новый поезд №114/113 Львов – Харьков начнет курсировать с 1 февраля, сообщила Укрзалізниця.".