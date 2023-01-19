Укрзалізниця назначает новый поезд из Львова в Харьков через Полесье и Волынь
Новый поезд №114/113 Львов – Харьков начнет курсировать с 1 февраля, сообщила Укрзалізниця.
С 1 февраля по нечетным числам поезд будет отправляться из Львова в 18:06 через Червоноград, Ковель, Вараш, Сарны, Житомир и другие станции, прибывая в столицу в 09:28. Прибытие в Харьков через Ворожбу и Сумы – в 19:15.
Обратно по нечетным числам с 3 февраля рейс будет отправляться из Харькова в 06:52, предоставляя жителям Харькова, Сум и других городов утреннее сообщение с Киевом. Из столицы в 16:00 поезд отправляется в Житомир и дальше через Полесье с прибытием во Львов в 07:04.
Таким образом, жители северного Полесья и Волыни получат не только новое сообщение с Сумами, Харьковом и другими городами, но и ежедневный поезд во Львов и Киев, поскольку расписание движения нового поезда №114/113 между Львовом и Киевом такое же, как и в ранее назначенного поезда №131/132 Львов – Днепр. Напоминаем, оба поезда курсируют через день.
Билеты на поезд уже доступны в приложении, чат-боте, на booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.
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- • Дата публикации материала: 19 января 2023 в 13:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новый поезд №114/113 Львов – Харьков начнет курсировать с 1 февраля, сообщила Укрзалізниця.".