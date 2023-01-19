Укрзалізниця назначает новый поезд из Львова в Харьков через Полесье и Волынь

Новый поезд №114/113 Львов – Харьков начнет курсировать с 1 февраля, сообщила Укрзалізниця.

С 1 февраля по нечетным числам поезд будет отправляться из Львова в 18:06 через Червоноград, Ковель, Вараш, Сарны, Житомир и другие станции, прибывая в столицу в 09:28. Прибытие в Харьков через Ворожбу и Сумы – в 19:15.

Обратно по нечетным числам с 3 февраля рейс будет отправляться из Харькова в 06:52, предоставляя жителям Харькова, Сум и других городов утреннее сообщение с Киевом. Из столицы в 16:00 поезд отправляется в Житомир и дальше через Полесье с прибытием во Львов в 07:04.

Таким образом, жители северного Полесья и Волыни получат не только новое сообщение с Сумами, Харьковом и другими городами, но и ежедневный поезд во Львов и Киев, поскольку расписание движения нового поезда №114/113 между Львовом и Киевом такое же, как и в ранее назначенного поезда №131/132 Львов – Днепр. Напоминаем, оба поезда курсируют через день.

Билеты на поезд уже доступны в приложении, чат-боте, на booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.