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Укрзалізниця призначає новий потяг зі Львова до Харкова через Полісся і Волинь

Суспільство 13:53   19.01.2023
Оксана Якушко
Укрзалізниця призначає новий потяг зі Львова до Харкова через Полісся і Волинь

Новий потяг №114/113 Львів – Харків розпочне курсувати з 1 лютого, повідомила Укрзалізниця.

З 1 лютого по непарних числах поїзд вирушатиме зі Львова о 18:06 через Червоноград, Ковель, Вараш, Сарни, Житомир та інші станції, прибуваючи до столиці о 09:28. Прибуття до Харкова через Ворожбу та Суми — о 19:15.

Зворотно по непарних числах з 3 лютого рейс відправлятиметься з Харкова о 06:52, надаючи жителям Харкова, Сум та інших міст ранкове сполучення з Києвом. Зі столиці о 16:00 поїзд рушає до Житомира, й далі через Полісся з прибуттям до Львова о 07:04.

Таким чином, жителі північного Полісся та Волині отримають не лише нове сполучення з Сумами, Харковом та іншими містами, а ще й щоденний поїзд до Львова та Києва, оскільки розклад руху нового поїзда №114/113  між Львовом та Києвом такий самий, як й у раніше призначеного поїзда №131/132 Львів — Дніпро. Нагадуємо, обидва поїзди курсують через день.

Квитки на поїзд вже доступні у застосунку, чат-боті, на booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2023 в 13:53;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий потяг №114/113 Львів – Харків розпочне курсувати з 1 лютого, повідомила Укрзалізниця.".