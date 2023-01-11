Укрзалізниця змінює розклад поїзду Харків – Одеса та Одеса – Харків
Укрзалізниця змінює розклад та маршрут низки поїздів, що курсують дільницею Кривий Ріг – Нікополь – Запоріжжя.
Так, з 19 січня поїзд №59 Харків – Одеса відправлятиметься з Харкова о 12:37 (замість 8:12) та прямуватиме через Дніпро та Кривий Ріг (без заїзду на станції Новомосковськ, Запоріжжя, Марганець, Нікополь, Чортомлик та Апостолове). Також цей рейс додатково зупинятиметься на станції Божедарівка. Прибуття до Одеси залишається без змін – о 10:57.
Аналогічно буде змінений з 20 січня маршрут зворотного рейсу поїзда №62 Одеса – Харків, що також змінить його час прибуття до Харкова: тепер він приїжджатиме о 15:37 замість 19:06.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2023 в 16:18;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Укрзалізниця змінює розклад та маршрут низки поїздів, що курсують дільницею Кривий Ріг – Нікополь – Запоріжжя.".