Як зустрічали поїзд святого Миколая діти у звільненому Ізюмі (фото)
Поїзд святого Миколая завершив подорож Харківською областю. Останньою зупинкою після села Занки та міста Балаклія стало місто Ізюм.
Маленькі жителі Ізюма переглянули театралізовану постановку у святковому вагоні, поспілкувалися зі святим Миколаєм та отримали подарунки, повідомляє “Укрзалізниця”.
Фото: “Укрзалізниця”
Поїзд святого Миколая – це спільний проєкт “Укрзалізниці” та ЮНІСЕФ. У свій перший рейс він вирушив 19 грудня, і вже побував у Донецькій області, у містах Слов’янськ та Краматорськ. Загалом поїзд має розвезти понад 33 тисячі подарунків, і надалі приїхати до Миколаєва та Херсона.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 17:46;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поїзд святого Миколая завершив подорож Харківською областю. Останньою зупинкою після села Занки та міста Балаклія стало місто Ізюм.".