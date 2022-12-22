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Як зустрічали поїзд святого Миколая діти у звільненому Ізюмі (фото)

Суспільство 17:46   22.12.2022
Олена Нагорна
Як зустрічали поїзд святого Миколая діти у звільненому Ізюмі (фото)

Поїзд святого Миколая завершив подорож Харківською областю. Останньою зупинкою після села Занки та міста Балаклія стало місто Ізюм.

Маленькі жителі Ізюма переглянули театралізовану постановку у святковому вагоні, поспілкувалися зі святим Миколаєм та отримали подарунки, повідомляє “Укрзалізниця”.


Фото: “Укрзалізниця”

Поїзд святого Миколая – це спільний проєкт “Укрзалізниці” та ЮНІСЕФ. У свій перший рейс він вирушив 19 грудня, і вже побував у Донецькій області, у містах Слов’янськ та Краматорськ. Загалом поїзд має розвезти понад 33 тисячі подарунків, і надалі приїхати до Миколаєва та Херсона.

Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 17:46;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поїзд святого Миколая завершив подорож Харківською областю. Останньою зупинкою після села Занки та міста Балаклія стало місто Ізюм.".