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Потяг Святого Миколая відвідав деокуповану Балаклію (Фото)

Суспільство 15:54   22.12.2022
Оксана Якушко
Потяг Святого Миколая відвідав деокуповану Балаклію (Фото)

“Залізна резиденція” Святого Миколая прибула спецпоїздом до деокупованої Балаклії, повідомляє Укрзалізниця.

Понад 200 дітей веселилися, танцювали зі Святим Миколаєм і його помічниками та отримали подарунки.

Презентований маленькими балаклійцями малюнок попрямував у «Поїзді Святого Миколая» далі за графіком. 

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Культура, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 15:54;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Залізна резиденція” Святого Миколая прибула спецпоїздом до деокупованої Балаклії, повідомляє Укрзалізниця.".