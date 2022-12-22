Потяг Святого Миколая відвідав деокуповану Балаклію (Фото)

“Залізна резиденція” Святого Миколая прибула спецпоїздом до деокупованої Балаклії, повідомляє Укрзалізниця.





Понад 200 дітей веселилися, танцювали зі Святим Миколаєм і його помічниками та отримали подарунки.



Презентований маленькими балаклійцями малюнок попрямував у «Поїзді Святого Миколая» далі за графіком.

