Потяг Святого Миколая відвідав деокуповану Балаклію (Фото)
“Залізна резиденція” Святого Миколая прибула спецпоїздом до деокупованої Балаклії, повідомляє Укрзалізниця.
Понад 200 дітей веселилися, танцювали зі Святим Миколаєм і його помічниками та отримали подарунки.
Презентований маленькими балаклійцями малюнок попрямував у «Поїзді Святого Миколая» далі за графіком.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 15:54;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Залізна резиденція” Святого Миколая прибула спецпоїздом до деокупованої Балаклії, повідомляє Укрзалізниця.".