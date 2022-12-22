Поезд Святого Николая посетил деоккупированную Балаклею (Фото)
«Железная резиденция» Святого Николая прибыла спецпоездом в деоккупированную Балаклею, сообщает Укрзализныця.
Более 200 детей веселились, танцевали с Святым Николаем и его помощниками и получили подарки.
Представленный маленькими балаклейцами рисунок направился в «Поезде Святого Николая» дальше по графику.
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2022 в 15:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Железная резиденция» Святого Николая прибыла спецпоездом в деоккупированную Балаклею, сообщает Укрзализныця.".