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Поезд Святого Николая посетил деоккупированную Балаклею (Фото)

Общество 15:54   22.12.2022
Оксана Якушко
Поезд Святого Николая посетил деоккупированную Балаклею (Фото)

«Железная резиденция» Святого Николая прибыла спецпоездом в деоккупированную Балаклею, сообщает Укрзализныця.

Более 200 детей веселились, танцевали с Святым Николаем и его помощниками и получили подарки.

Представленный маленькими балаклейцами рисунок направился в «Поезде Святого Николая» дальше по графику.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 декабря 2022 в 15:54;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Железная резиденция» Святого Николая прибыла спецпоездом в деоккупированную Балаклею, сообщает Укрзализныця.".