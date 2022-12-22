Поезд Святого Николая посетил деоккупированную Балаклею (Фото)

«Железная резиденция» Святого Николая прибыла спецпоездом в деоккупированную Балаклею, сообщает Укрзализныця.





Более 200 детей веселились, танцевали с Святым Николаем и его помощниками и получили подарки.



Представленный маленькими балаклейцами рисунок направился в «Поезде Святого Николая» дальше по графику.

