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В освобожденные районы Харьковщины прибыл «Поезд Святого Николая» (Фото)

Общество 14:01   22.12.2022
Оксана Якушко
В освобожденные районы Харьковщины прибыл «Поезд Святого Николая» (Фото)

«Поезд Святого Николая» движется по деоккупированной Харьковщине, сообщила Укрзализныця.

«Поезд Святого Николая» продолжает свое движение по графику в прифронтовые и деоккупированные районы Харьковщины», — говорится в официальном сообщении.

Праздничный поезд приехал на станции Занки, где Святого Николая встречали более 100 детей.

Дети получили подарки от UNICEF, а организаторы устроили для малышей праздничные конкурсы и веселое выступление.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 декабря 2022 в 14:01;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Поезд Святого Николая» движется по деоккупированной Харьковщине, сообщила Укрзализныця.".