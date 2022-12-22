В освобожденные районы Харьковщины прибыл «Поезд Святого Николая» (Фото)
«Поезд Святого Николая» движется по деоккупированной Харьковщине, сообщила Укрзализныця.
«Поезд Святого Николая» продолжает свое движение по графику в прифронтовые и деоккупированные районы Харьковщины», — говорится в официальном сообщении.
Праздничный поезд приехал на станции Занки, где Святого Николая встречали более 100 детей.
Дети получили подарки от UNICEF, а организаторы устроили для малышей праздничные конкурсы и веселое выступление.
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2022 в 14:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Поезд Святого Николая» движется по деоккупированной Харьковщине, сообщила Укрзализныця.".