В освобожденные районы Харьковщины прибыл «Поезд Святого Николая» (Фото)

«Поезд Святого Николая» движется по деоккупированной Харьковщине, сообщила Укрзализныця.

«Поезд Святого Николая» продолжает свое движение по графику в прифронтовые и деоккупированные районы Харьковщины», — говорится в официальном сообщении.



Праздничный поезд приехал на станции Занки, где Святого Николая встречали более 100 детей.



Дети получили подарки от UNICEF, а организаторы устроили для малышей праздничные конкурсы и веселое выступление.



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