Поезд святого Николая будет поздравлять детей Харьковщины завтра

Поезд святого Николая прибудет в Харьковскую область в четверг, 22 декабря. В частности, он сделает остановку в деоккупированном городе Изюм, рассказали МГ «Объектив» в пресс-службе Харьковской ОВА.

Также святой Николай будет поздравлять детей в селе Занки и городе Балаклея, пишет KHARKIV Today со ссылкой на пресс-секретаря регионального филиала «Укрзалізниці» Ирину Гаманенко.

Расписание не разглашают из соображений безопасности.

Поезд святого Николая — это совместный проект «Укрзалізниці» и ЮНИСЕФ. В свой первый рейс он отправился 19 декабря, и уже побывал в Донецкой области, в городах Славянск и Краматорск. В целом поезд должен развезти более 33 тысяч подарков детям на деоккупированной Донетчине, Харьковщине, в Николаеве и Херсоне.

В специально оборудованном вагоне для малышей также показывают театрализованное представление.