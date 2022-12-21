Поезд святого Николая будет поздравлять детей Харьковщины завтра
Поезд святого Николая прибудет в Харьковскую область в четверг, 22 декабря. В частности, он сделает остановку в деоккупированном городе Изюм, рассказали МГ «Объектив» в пресс-службе Харьковской ОВА.
Также святой Николай будет поздравлять детей в селе Занки и городе Балаклея, пишет KHARKIV Today со ссылкой на пресс-секретаря регионального филиала «Укрзалізниці» Ирину Гаманенко.
Расписание не разглашают из соображений безопасности.
Поезд святого Николая — это совместный проект «Укрзалізниці» и ЮНИСЕФ. В свой первый рейс он отправился 19 декабря, и уже побывал в Донецкой области, в городах Славянск и Краматорск. В целом поезд должен развезти более 33 тысяч подарков детям на деоккупированной Донетчине, Харьковщине, в Николаеве и Херсоне.
В специально оборудованном вагоне для малышей также показывают театрализованное представление.
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2022 в 17:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поезд святого Николая прибудет в Харьковскую область в четверг, 22 декабря. В частности, он сделает остановку в деоккупированном городе Изюм, рассказали МГ «Объектив» в пресс-службе Харьковской ОВА.".