Поїзд святого Миколая вітатиме дітей Харківщини завтра

Поїзд святого Миколая прибуде в Харківську область у четвер, 22 грудня. Зокрема він зробить зупинку в деокупованому місті Ізюм, розповіли МГ “Об’єктив” у пресслужбі Харківської ОВА.

Також святий Миколай вітатиме дітей у селі Занки та місті Балаклія, пише KHARKIV Today з посиланням на речницю регіональної філії “Укрзалізниці” Ірину Гаманенко.

Розклад не розголошують із міркувань безпеки.

Поїзд святого Миколая – це спільний проєкт “Укрзалізниці” та ЮНІСЕФ. У свій перший рейс він вирушив 19 грудня, і вже побував у Донецькій області, у містах Слов’янськ та Краматорськ. Загалом поїзд має розвезти понад 33 тисячі подарунків дітям на деокупованій Донеччині, Харківщині, у Миколаєві та Херсоні.

У спеціально облаштованому вагоні для малюків також показують театралізовану виставу.