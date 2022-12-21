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Поїзд святого Миколая вітатиме дітей Харківщини завтра

Культура 17:56   21.12.2022
Елена Нагорная
Поїзд святого Миколая вітатиме дітей Харківщини завтра

Поїзд святого Миколая прибуде в Харківську область у четвер, 22 грудня. Зокрема він зробить зупинку в деокупованому місті Ізюм, розповіли МГ “Об’єктив” у пресслужбі Харківської ОВА.

Також святий Миколай вітатиме дітей у селі Занки та місті Балаклія, пише KHARKIV Today з посиланням на речницю регіональної філії “Укрзалізниці” Ірину Гаманенко.

Розклад не розголошують із міркувань безпеки.

Поїзд святого Миколая – це спільний проєкт “Укрзалізниці” та ЮНІСЕФ. У свій перший рейс він вирушив 19 грудня, і вже побував у Донецькій області, у містах Слов’янськ та Краматорськ. Загалом поїзд має розвезти понад 33 тисячі подарунків дітям на деокупованій Донеччині, Харківщині, у Миколаєві та Херсоні.

У спеціально облаштованому вагоні для малюків також показують театралізовану виставу.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2022 в 17:56;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поїзд святого Миколая прибуде в Харківську область у четвер, 22 грудня. Зокрема він зробить зупинку в деокупованому місті Ізюм, розповіли МГ “Об’єктив” у пресслужбі Харківської ОВА.".