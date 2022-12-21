Поїзд святого Миколая вітатиме дітей Харківщини завтра
Поїзд святого Миколая прибуде в Харківську область у четвер, 22 грудня. Зокрема він зробить зупинку в деокупованому місті Ізюм, розповіли МГ “Об’єктив” у пресслужбі Харківської ОВА.
Також святий Миколай вітатиме дітей у селі Занки та місті Балаклія, пише KHARKIV Today з посиланням на речницю регіональної філії “Укрзалізниці” Ірину Гаманенко.
Розклад не розголошують із міркувань безпеки.
Поїзд святого Миколая – це спільний проєкт “Укрзалізниці” та ЮНІСЕФ. У свій перший рейс він вирушив 19 грудня, і вже побував у Донецькій області, у містах Слов’янськ та Краматорськ. Загалом поїзд має розвезти понад 33 тисячі подарунків дітям на деокупованій Донеччині, Харківщині, у Миколаєві та Херсоні.
У спеціально облаштованому вагоні для малюків також показують театралізовану виставу.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2022 в 17:56;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поїзд святого Миколая прибуде в Харківську область у четвер, 22 грудня. Зокрема він зробить зупинку в деокупованому місті Ізюм, розповіли МГ “Об’єктив” у пресслужбі Харківської ОВА.".