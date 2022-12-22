У звільнені райони Харківщини прибув «Поїзд Святого Миколая» (Фото)
«Потяг Святого Миколая» рухається деокупованою Харківщиною, повідомила Укрзалізниця.
«Потяг Святого Миколая» продовжує свій рух за графіком до прифронтових та деокупованих районів Харківщини», – йдеться в офіційному повідомленні.
Святковий поїзд приїхав на станції Занки, де Святого Миколая зустрічали понад 100 дітей.
Діти отримали подарунки від UNICEF, а організатори влаштували для малюків святкові конкурси та веселий захід.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 14:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "«Потяг Святого Миколая» рухається деокупованою Харківщиною, повідомила Укрзалізниця.".