Live
  • Четвер 22.12.2022
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.87
    • 🔴

У звільнені райони Харківщини прибув «Поїзд Святого Миколая» (Фото)

Суспільство 14:01   22.12.2022
Оксана Якушко
У звільнені райони Харківщини прибув «Поїзд Святого Миколая» (Фото)

«Потяг Святого Миколая» рухається деокупованою Харківщиною, повідомила Укрзалізниця.

«Потяг Святого Миколая» продовжує свій рух за графіком до прифронтових та деокупованих районів Харківщини», – йдеться в офіційному повідомленні.

Святковий поїзд приїхав на станції Занки, де Святого Миколая зустрічали понад 100 дітей.

Діти отримали подарунки від UNICEF, а організатори влаштували для малюків святкові конкурси та веселий захід.

Читайте також: Поїзд святого Миколая вітатиме дітей Харківщини завтра

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

17:56
Поїзд святого Миколая вітатиме дітей Харківщини завтра
16:24
На Харківщині 500 абонентів із Куп’янщини, Ізюмщини та Чугуївщини зі світлом
22:03
Святий Миколай-тероборонівець Харкова провів свято для дітей (фото)
14:08
«Нафтогаз» розповів про наслідки обстрілу по нафтобазі на Харківщині
21:26
На Харківщину прибуде поїзд святого Миколая з подарунками для дітей (фото)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У звільнені райони Харківщини прибув «Поїзд Святого Миколая» (Фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 14:01;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "«Потяг Святого Миколая» рухається деокупованою Харківщиною, повідомила Укрзалізниця.".