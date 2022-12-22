У звільнені райони Харківщини прибув «Поїзд Святого Миколая» (Фото)

«Потяг Святого Миколая» рухається деокупованою Харківщиною, повідомила Укрзалізниця.

«Потяг Святого Миколая» продовжує свій рух за графіком до прифронтових та деокупованих районів Харківщини», – йдеться в офіційному повідомленні.



Святковий поїзд приїхав на станції Занки, де Святого Миколая зустрічали понад 100 дітей.



Діти отримали подарунки від UNICEF, а організатори влаштували для малюків святкові конкурси та веселий захід.

