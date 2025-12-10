Коли у Харкові запрацює резиденція Святого Миколая. Графік концертів у метро

Святкові заходи до Різдва та Нового року триватимуть з 10 грудня по 29 січня у Харкові. Та вже традиційно вони відбуватимуться у метро, ​​повідомила пресслужба міськради.

«Для харків’ян у метрополітені організують концертні програми за участю творчих колективів та оркестрів, вистави для дітей, різдвяні марафони колядок, а також художні експозиції робіт учнів мистецьких шкіл», – розповіли у мерії.

Святкові програми триватимуть на станціях «Історичний музей», «Університет», «Ярослава Мудрого» та «Наукова». Графік заходів:

Крім того, на станції «Історичний музей» традиційно працюватиме резиденція Святого Миколая. Відвідати її можна буде з 25 грудня по 5 січня, з 16:00 до 18:00.

Нагадаємо, раніше мер Харкова Ігор Терехов заявляв, що на закупівлю різдвяних та новорічних декорацій цього року кошти з міського бюджету не витрачали. Він уточнив, що прикрашають місто коштом соціально відповідального бізнесу. Зокрема, повідомили у Харківській міськраді, святкові композиції вже встановили в саду ім. Шевченка, Центральному парку, біля Сухого фонтану на майдані Свободи, на деяких станціях метро тощо. Здебільшого для прикрашання міста використовують минулорічні декорації.