22 березня не вимикатимуть світло? Укренерго не прогнозує відключення
Фото: АТ “Харківобленерго”
У неділю, 22 березня, в країні не прогнозують планових відключень електроенергії, повідомляє НЕК “Укренерго”.
Це вперше за тривалий час. Адже погодинні графіки відключень публікували щодня впродовж майже п’яти місяців.
Енергетики просять користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 15:00.
Нагадаємо, АТ “Харківобленерго” 22 жовтня 2025-го року повідомило, що за командою НЕК “Укренерго” в місті та області застосували графіки погодинних відключень світла. Тоді енергетики опублікували графік.
Зазначимо, що вночі тоді, 22 жовтня, російська армія здійснила черговий масований удар по Україні, в тому числі били по об’єктах енергетики.
- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: графік, НЭК "Укрэнерго", отключение света;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2026 в 21:16;