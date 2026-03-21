22 березня не вимикатимуть світло? Укренерго не прогнозує відключення

У неділю, 22 березня, в країні не прогнозують планових відключень електроенергії, повідомляє НЕК “Укренерго”.

Це вперше за тривалий час. Адже погодинні графіки відключень публікували щодня впродовж майже п’яти місяців.

Енергетики просять користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 15:00.

Нагадаємо, АТ “Харківобленерго” 22 жовтня 2025-го року повідомило, що за командою НЕК “Укренерго” в місті та області застосували графіки погодинних відключень світла. Тоді енергетики опублікували графік.

Зазначимо, що вночі тоді, 22 жовтня, російська армія здійснила черговий масований удар по Україні, в тому числі били по об’єктах енергетики.