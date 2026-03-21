22 марта не будут выключать свет? Укрэнерго не прогнозирует отключений

В воскресенье, 22 марта, в стране не прогнозируют плановых отключений электроэнергии, сообщает НЭК «Укрэнерго».

Это впервые за длительное время. Ведь почасовые графики отключений публиковали каждый день на протяжении почти пяти месяцев.

Энергетики просят пользоваться мощными электроприборами в дневные часы – с 10:00 до 15:00.

Напомним, АО «Харьковоблэнерго» 22 октября 2025-го года сообщило, что по команде НЭК «Укрэнерго» в городе и области применили графики почасовых отключений света. Тогда энергетики опубликовали график.

Отметим, что ночью тогда, 22 октября, российская армия нанесла очередной массированный удар по Украине, в том числе били по объектам энергетики.