Как будут отключать свет в Харьковской области 8 марта – график

Опубликован график отключений света в Харьковской области на воскресенье, 8 марта.

Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график почасовых отключений будет действовать с 08:00 до 24:00.

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

1.1 15:00-18:00

1.2 15:00-18:00

2.1 15:00-18:00

2.2 15:00-18:00

3.1 08:00-11:00; 18:00-21:30

3.2 18:00-21:30

4.1 08:00-11:00; 18:00-21:30

4.2 08:00-11:00; 18:00-21:30

5.1 11:00-14:30

5.2 не выключается

6.1 11:00-14:30; 22:00-24:00

6.2 11:00-14:30; 22:00-24:00

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 08:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Напомним, несмотря на энергодецентрализацию, эта зима стала для Харькова самой тяжелой из-за интенсивных российских ударов на фоне давно невиданных морозов. Каким путем городу двигаться дальше? Профессор кафедры передачи электрической энергии НТУ «ХПИ» Дмитрий Данильченко в интервью МГ «Объектив» высказал мнение, что нужно стремиться не к полной автономности каждого дома, что является самым дорогостоящим сценарием, а к повышению их энергоэффективности.