Як відключатимуть світло в Харківській області 8 березня – графік

Суспільство 21:55   07.03.2026
Олена Нагорна
Як відключатимуть світло в Харківській області 8 березня – графік Фото: АТ “Харківобленерго”

Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на неділю, 8 березня.

Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік погодинних відключень діятиме з 08:00 до 24:00.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 15:00-18:00
1.2 15:00-18:00
2.1 15:00-18:00
2.2 15:00-18:00
3.1 08:00-11:00; 18:00-21:30
3.2 18:00-21:30
4.1 08:00-11:00; 18:00–21:30
4.2 08:00–11:00; 18:00-21:30
5.1 11:00-14:30
5.2 не вимикається
6.1 11:00-14:30; 22:00-24:00
6.2 11:00-14:30; 22:00-24:00

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 08:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, попри заходи з енергодецентралізації ця зима стала для Харкова найважчою через інтенсивні російські удари на тлі давно небачених морозів. Яким шляхом місту рухатись далі? Професор кафедри передачі електричної енергії НТУ «ХПІ» Дмитро Данильченко в інтерв’ю МГ «Об’єктив» висловив думку, що потрібно прагнути не повної автономності кожного будинку, що є найдорожчим сценарієм, а підвищення їхньої енергоефективності.

Читайте також: Якою буде погода у Харкові та області 8 березня — прогноз

Автор: Олена Нагорна
