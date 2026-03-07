Як відключатимуть світло в Харківській області 8 березня – графік

Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на неділю, 8 березня.

Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік погодинних відключень діятиме з 08:00 до 24:00.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 15:00-18:00

1.2 15:00-18:00

2.1 15:00-18:00

2.2 15:00-18:00

3.1 08:00-11:00; 18:00-21:30

3.2 18:00-21:30

4.1 08:00-11:00; 18:00–21:30

4.2 08:00–11:00; 18:00-21:30

5.1 11:00-14:30

5.2 не вимикається

6.1 11:00-14:30; 22:00-24:00

6.2 11:00-14:30; 22:00-24:00

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 08:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, попри заходи з енергодецентралізації ця зима стала для Харкова найважчою через інтенсивні російські удари на тлі давно небачених морозів. Яким шляхом місту рухатись далі? Професор кафедри передачі електричної енергії НТУ «ХПІ» Дмитро Данильченко в інтерв’ю МГ «Об’єктив» висловив думку, що потрібно прагнути не повної автономності кожного будинку, що є найдорожчим сценарієм, а підвищення їхньої енергоефективності.