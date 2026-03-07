Як відключатимуть світло в Харківській області 8 березня – графік
Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на неділю, 8 березня.
Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік погодинних відключень діятиме з 08:00 до 24:00.
Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:
1.1 15:00-18:00
1.2 15:00-18:00
2.1 15:00-18:00
2.2 15:00-18:00
3.1 08:00-11:00; 18:00-21:30
3.2 18:00-21:30
4.1 08:00-11:00; 18:00–21:30
4.2 08:00–11:00; 18:00-21:30
5.1 11:00-14:30
5.2 не вимикається
6.1 11:00-14:30; 22:00-24:00
6.2 11:00-14:30; 22:00-24:00
Дізнатися свою чергу можна ТУТ.
Для промисловості та бізнесу з 08:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.
Нагадаємо, попри заходи з енергодецентралізації ця зима стала для Харкова найважчою через інтенсивні російські удари на тлі давно небачених морозів. Яким шляхом місту рухатись далі? Професор кафедри передачі електричної енергії НТУ «ХПІ» Дмитро Данильченко в інтерв’ю МГ «Об’єктив» висловив думку, що потрібно прагнути не повної автономності кожного будинку, що є найдорожчим сценарієм, а підвищення їхньої енергоефективності.
Читайте також: Якою буде погода у Харкові та області 8 березня — прогноз
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", графік, новини Харкова, отключения света;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Як відключатимуть світло в Харківській області 8 березня – графік», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2026 в 21:55;