Якою буде погода в Харкові та області 8 березня – прогноз

У неділю, 8 березня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Без опадів. Вночі на дорогах місцями ожеледиця.

У Харкові вночі термометри покажуть від 0 до 2 градусів зі знаком “мінус”, вдень – від 5 до 7 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура вночі становитиме від 4 градусів морозу до 1 тепла, вдень – від 3 до 8 тепла.

Вітер північно-західний – 7-12 м/с.

Раніше синоптики підбили підсумки останнього місяця зими. Дані для порівняння надала МГ «Об’єктив» завідувачка сектору метеопрогнозів Регіонального центру з гідрометеорології Інна Кондаурова. За її словами, середня температура повітря в лютому в місті була 5,6 градуса морозу – майже на 2 градуси нижче за норму. Опадів випало значно більше, ніж зазвичай – майже 78 мм. Тобто 236% місячної норми. Такої кількості опадів не було з 1977 року. А от настільки холодним лютий був зовсім нещодавно – торік