Live

Якою буде погода в Харкові та області 8 березня – прогноз

Погода 20:28   07.03.2026
Олена Нагорна
Якою буде погода в Харкові та області 8 березня – прогноз

У неділю, 8 березня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Без опадів. Вночі на дорогах місцями ожеледиця.

У Харкові вночі термометри покажуть від 0 до 2 градусів зі знаком “мінус”, вдень – від 5 до 7 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура вночі становитиме від 4 градусів морозу до 1 тепла, вдень – від 3 до 8 тепла.

Вітер північно-західний – 7-12 м/с.

Раніше синоптики підбили підсумки останнього місяця зими. Дані для порівняння надала МГ «Об’єктив» завідувачка сектору метеопрогнозів Регіонального центру з гідрометеорології Інна Кондаурова. За її словами, середня температура повітря в лютому в місті була 5,6 градуса морозу – майже на 2 градуси нижче за норму. Опадів випало значно більше, ніж зазвичай – майже 78 мм. Тобто 236% місячної норми. Такої кількості опадів не було з 1977 року. А от настільки холодним лютий був зовсім нещодавно – торік

Читайте також: Парки Харкова підбили підсумки зими: дані від комунальників

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Якою буде погода в Харкові та області 8 березня – прогноз
Якою буде погода в Харкові та області 8 березня – прогноз
07.03.2026, 20:28
Росіяни повторно атакували БпЛА центр Чугуєва – ще троє постраждалих (відео)
Росіяни повторно атакували БпЛА центр Чугуєва – ще троє постраждалих (відео)
07.03.2026, 18:13
Новини Харкова – головне за 7 березня: “приліт” по будинку, є загиблі
Новини Харкова – головне за 7 березня: “приліт” по будинку, є загиблі
07.03.2026, 20:54
Понад 30 підземних шкіл буде на Харківщині до 1 вересня – очікування ХОВА
Понад 30 підземних шкіл буде на Харківщині до 1 вересня – очікування ХОВА
07.03.2026, 17:40
Ракету «Изделие-30» росіяни ще тестують – офіцер ЗСУ про удар по Харкову
Ракету «Изделие-30» росіяни ще тестують – офіцер ЗСУ про удар по Харкову
07.03.2026, 19:20
Як збили п’ять «шахедів», що летіли вночі на Харків, показали захисники 📹
Як збили п’ять «шахедів», що летіли вночі на Харків, показали захисники 📹
07.03.2026, 15:42

Новини за темою:

07.03.2026
Серед загиблих у Харкові вчителька з сином, ще одна дитина в реанімації
07.03.2026
Якою буде погода в Харкові та області 8 березня – прогноз
07.03.2026
Ракету «Изделие-30» росіяни ще тестують – офіцер ЗСУ про удар по Харкову
07.03.2026
Росіяни повторно атакували БпЛА центр Чугуєва – ще троє постраждалих (відео)
07.03.2026
Понад 30 підземних шкіл буде на Харківщині до 1 вересня – очікування ХОВА


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Якою буде погода в Харкові та області 8 березня – прогноз», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2026 в 20:28;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 8 березня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Без опадів. Вночі на дорогах місцями ожеледиця.".