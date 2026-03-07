Якою буде погода в Харкові та області 8 березня – прогноз
У неділю, 8 березня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Без опадів. Вночі на дорогах місцями ожеледиця.
У Харкові вночі термометри покажуть від 0 до 2 градусів зі знаком “мінус”, вдень – від 5 до 7 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура вночі становитиме від 4 градусів морозу до 1 тепла, вдень – від 3 до 8 тепла.
Вітер північно-західний – 7-12 м/с.
Раніше синоптики підбили підсумки останнього місяця зими. Дані для порівняння надала МГ «Об’єктив» завідувачка сектору метеопрогнозів Регіонального центру з гідрометеорології Інна Кондаурова. За її словами, середня температура повітря в лютому в місті була 5,6 градуса морозу – майже на 2 градуси нижче за норму. Опадів випало значно більше, ніж зазвичай – майже 78 мм. Тобто 236% місячної норми. Такої кількості опадів не було з 1977 року. А от настільки холодним лютий був зовсім нещодавно – торік
Читайте також: Парки Харкова підбили підсумки зими: дані від комунальників
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: новини Харкова, погода, прогноз;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Якою буде погода в Харкові та області 8 березня – прогноз», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2026 в 20:28;