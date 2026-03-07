Какой будет погода в Харькове и области 8 марта — прогноз
В воскресенье, 8 марта, в Харькове и области – переменная облачность. Без осадков. Ночью на дорогах местами гололед.
В Харькове ночью термометры покажут от 0 до 2 градусов со знаком «минус», днем – от 5 до 7 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области температура ночью составит от 4 градусов мороза до 1 тепла, днем – от 3 до 8 тепла.
Ветер северо-западный — 7-12 м/с.
Ранее синоптики подвели итоги последнего месяца зимы. Данные для сравнения предоставила МГ «Объектив» заведующая сектором метеопрогнозов Регионального центра гидрометеорологии Инна Кондаурова. По ее словам, средняя температура воздуха в феврале в городе была 5,6 градуса мороза – почти на 2 градуса ниже нормы. Осадков выпало гораздо больше, чем обычно – почти 78 мм. То есть 236% месячной нормы. Такого количества осадков не было с 1977 года. А вот столь холодным февраль был совсем недавно – в прошлом году.
Читайте также: Парки Харькова подвели итоги зимы: данные от коммунальщиков
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: новости Харькова, погода, прогноз;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Какой будет погода в Харькове и области 8 марта — прогноз», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 7 марта 2026 в 20:28;