Какой будет погода в Харькове и области 8 марта — прогноз

В воскресенье, 8 марта, в Харькове и области – переменная облачность. Без осадков. Ночью на дорогах местами гололед.

В Харькове ночью термометры покажут от 0 до 2 градусов со знаком «минус», днем – от 5 до 7 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура ночью составит от 4 градусов мороза до 1 тепла, днем – от 3 до 8 тепла.

Ветер северо-западный — 7-12 м/с.

Ранее синоптики подвели итоги последнего месяца зимы. Данные для сравнения предоставила МГ «Объектив» заведующая сектором метеопрогнозов Регионального центра гидрометеорологии Инна Кондаурова. По ее словам, средняя температура воздуха в феврале в городе была 5,6 градуса мороза – почти на 2 градуса ниже нормы. Осадков выпало гораздо больше, чем обычно – почти 78 мм. То есть 236% месячной нормы. Такого количества осадков не было с 1977 года. А вот столь холодным февраль был совсем недавно – в прошлом году.