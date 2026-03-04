Live

Действительно лютый: синоптики подвели итоги февраля в Харькове и области

Погода 14:22   04.03.2026
Елена Нагорная
Оксана Горун
Действительно лютый: синоптики подвели итоги февраля в Харькове и области

Февраль 2026 года действительно «отличился» по сравнению с третьим месяцем зимы в другие годы. Он был одновременно более холодным и снежным.

«В феврале средняя температура по Харькову составляла 5,6 градуса мороза при норме в 3,8 градуса мороза (на 1,8 градуса ниже нормы). Осадков выпало 77,8 мм при норме 33 мм (236% месячной нормы)», — сообщила МГ «Объектив» заведующая сектором метеопрогнозов Регионального центра по гидрометеорологии Инна Кондаурова.

В то же время нельзя сказать, что настолько холодных февралей не было особенно давно. По данным метеорологов, подобные условия по температуре были всего-то год назад — в 2025-м зафиксировали тоже в среднем 5,6° мороза. А вот настолько обильные осадки действительно редкость — 78 мм выпало в 1977-м.

Читайте также: Пора прятать зимние куртки: в экопарке проснулись медведи – весна близко

Как мы сообщали, сюрпризов от погоды в марте ожидать не стоит. По прогнозу регионального центра по гидрометеорологии, все должно быть в пределах нормы. В частности, среднемесячная температура воздуха может составить 1,4 градуса тепла. Это типичный показатель для этого периода.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
Популярно
Взрыв возле многоэтажки в Харькове: погиб мужчина, его жена в больнице
Взрыв возле многоэтажки в Харькове: погиб мужчина, его жена в больнице
04.03.2026, 09:12
Новости Харькова – главное 4 марта: бои, атаки БпЛА, ситуация со светом
Новости Харькова – главное 4 марта: бои, атаки БпЛА, ситуация со светом
04.03.2026, 12:44
Сегодня 4 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 4 марта 2026: какой праздник и день в истории
04.03.2026, 06:00
Мокрый снег пойдет в Харькове: прогноз погоды на 4 марта
Мокрый снег пойдет в Харькове: прогноз погоды на 4 марта
03.03.2026, 21:16
Мимозовый центр Харькова: как украшают к весенним праздникам сад Шевченко
Мимозовый центр Харькова: как украшают к весенним праздникам сад Шевченко
03.03.2026, 17:05
Действительно лютый: синоптики подвели итоги февраля в Харькове и области
Действительно лютый: синоптики подвели итоги февраля в Харькове и области
04.03.2026, 14:22

Новости по теме:

25.02.2026
ISW: 5-й год вторжения начинается для РФ не лучшим образом: причем тут Купянск
02.01.2026
Если будет перемирие, работать нужно будет еще больше — Жорин подытожил 2025-й
31.12.2025
218 человек спасли бойцы ГСЧС на Харьковщине в 2025 году (итоги года)
31.12.2025
«Купянск не потерян» — итоги от DeepState за 2025-й, прогноз на следующий год
08.10.2025
РФ обстреляла электричку, сотрудник вуза Харькова славил РФ — итоги 8 октября


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Действительно лютый: синоптики подвели итоги февраля в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 4 марта 2026 в 14:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Февраль 2026 года действительно «отличился» по сравнению с третьим месяцем зимы в другие годы. Он был одновременно более холодным и снежным".