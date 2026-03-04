Действительно лютый: синоптики подвели итоги февраля в Харькове и области

Февраль 2026 года действительно «отличился» по сравнению с третьим месяцем зимы в другие годы. Он был одновременно более холодным и снежным.

«В феврале средняя температура по Харькову составляла 5,6 градуса мороза при норме в 3,8 градуса мороза (на 1,8 градуса ниже нормы). Осадков выпало 77,8 мм при норме 33 мм (236% месячной нормы)», — сообщила МГ «Объектив» заведующая сектором метеопрогнозов Регионального центра по гидрометеорологии Инна Кондаурова.

В то же время нельзя сказать, что настолько холодных февралей не было особенно давно. По данным метеорологов, подобные условия по температуре были всего-то год назад — в 2025-м зафиксировали тоже в среднем 5,6° мороза. А вот настолько обильные осадки действительно редкость — 78 мм выпало в 1977-м.

Как мы сообщали, сюрпризов от погоды в марте ожидать не стоит. По прогнозу регионального центра по гидрометеорологии, все должно быть в пределах нормы. В частности, среднемесячная температура воздуха может составить 1,4 градуса тепла. Это типичный показатель для этого периода.