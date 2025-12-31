218 человек спасли бойцы ГСЧС на Харьковщине в 2025 году (итоги года)
Начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Артем Астахов подвел итоги работы спасателей региона.
«В течение года подразделениями Харьковского гарнизона ГСЧС осуществлено более 13 тысяч боевых выездов, ликвидировано более 7 тысяч пожаров. На пожарах и из-под завалов спасены 218 человек. Психологами ГСЧС оказана помощь 4 222 лицам», — написал Астахов в Facebook.
Он также сообщил о работе саперов ГСЧС. За минувших год они обезвредили в Харьковской области 27 549 взрывоопасных предметов. Из прифронтовых громад области спасатели эвакуировали 276 жителей.
«Благодарю личный состав Харьковского гарнизона спасателей за стойкость, профессионализм и преданность службе», — подчеркнул главный спасатель региона.
Читайте также: Более 7500 жителей Харьковщины из-за действий РФ покинули свои дома в 2025-м
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «218 человек спасли бойцы ГСЧС на Харьковщине в 2025 году (итоги года)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 31 декабря 2025 в 20:22;