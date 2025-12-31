218 человек спасли бойцы ГСЧС на Харьковщине в 2025 году (итоги года)

Начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Артем Астахов подвел итоги работы спасателей региона.

«В течение года подразделениями Харьковского гарнизона ГСЧС осуществлено более 13 тысяч боевых выездов, ликвидировано более 7 тысяч пожаров. На пожарах и из-под завалов спасены 218 человек. Психологами ГСЧС оказана помощь 4 222 лицам», — написал Астахов в Facebook.

Он также сообщил о работе саперов ГСЧС. За минувших год они обезвредили в Харьковской области 27 549 взрывоопасных предметов. Из прифронтовых громад области спасатели эвакуировали 276 жителей.

«Благодарю личный состав Харьковского гарнизона спасателей за стойкость, профессионализм и преданность службе», — подчеркнул главный спасатель региона.