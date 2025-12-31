218 людей врятували бійці ДСНС на Харківщині у 2025 році (підсумки року)
Начальник ГУ ДСНС України в Харківській області Артем Астахов підбив підсумки роботи рятувальників регіону.
“Протягом року підрозділами Харківського гарнізону ДСНС здійснено понад 13 тисяч бойових виїздів, ліквідовано понад 7 тисяч пожеж. На пожежах та з-під завалів врятовано 218 людей. Психологами ДСНС надано допомогу 4 222 особам“, – написав Астахов у фейсбуці.
Він також повідомив про роботу саперів ДСНС. За минулий рік вони знешкодили на Харківщині 27 549 вибухонебезпечних предметів. З прифронтових громад області рятувальники евакуювали 276 мешканців.
“Дякую особовому складу Харківського гарнізону рятувальників за стійкість, професіоналізм і відданість службі”, – підкреслив головний рятувальник регіону.
Читайте також: Понад 7500 мешканців Харківщини через дії РФ залишили свої домівки в 2025-му
