Понад 7500 мешканців Харківщини через дії РФ залишили свої домівки у 2025-му

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив статистику щодо евакуації, яку проводили у прифронтових та прикордонних громадах Харківщини протягом року, що минає.

“6710 евакуаційних місій виконали за рік у координації з ХОВА наші волонтери. Силами 47 організацій з небезпечних територій евакуювали понад 7500 людей”, – поінформував він.

При цьому в транзитних центрах у Харкові та Лозовій прийняли значно більше вимушених переселенців: в обласному центрі – 32 тисячі, у Лозовій – понад 16 тисяч. Це пояснюється тим, що на Харківщині дають тимчасовий притулок мешканцям прифронтових територій також з інших областей України – насамперед Донбасу.

Статистику про людей, які живуть під обстрілами, та тих, котрі покидають будинки, також навів начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. За його інформацією, зараз у прикордонні громади (в Козачолопанському, Проходівському, Токарівському старостатах, а також селі Цупівка) мешкає близько 900 осіб. За грудень звідти виїхало 46 мешканців.

“Однак деякі люди продовжують повертатися з евакуації на небезпечні території, тому фактична кількість осіб майже не змінюється”, – зазначив Задоренко.