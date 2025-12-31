Понад 7500 мешканців Харківщини через дії РФ залишили свої домівки у 2025-му
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив статистику щодо евакуації, яку проводили у прифронтових та прикордонних громадах Харківщини протягом року, що минає.
“6710 евакуаційних місій виконали за рік у координації з ХОВА наші волонтери. Силами 47 організацій з небезпечних територій евакуювали понад 7500 людей”, – поінформував він.
При цьому в транзитних центрах у Харкові та Лозовій прийняли значно більше вимушених переселенців: в обласному центрі – 32 тисячі, у Лозовій – понад 16 тисяч. Це пояснюється тим, що на Харківщині дають тимчасовий притулок мешканцям прифронтових територій також з інших областей України – насамперед Донбасу.
Читайте також: На жінку, яка переховувала в Куп’янську трьох дітей, поліціянти склали протокол
Статистику про людей, які живуть під обстрілами, та тих, котрі покидають будинки, також навів начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. За його інформацією, зараз у прикордонні громади (в Козачолопанському, Проходівському, Токарівському старостатах, а також селі Цупівка) мешкає близько 900 осіб. За грудень звідти виїхало 46 мешканців.
“Однак деякі люди продовжують повертатися з евакуації на небезпечні території, тому фактична кількість осіб майже не змінюється”, – зазначив Задоренко.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: евакуація, задоренко, новини Харкова, сінєгубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Понад 7500 мешканців Харківщини через дії РФ залишили свої домівки у 2025-му», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2025 в 17:35;