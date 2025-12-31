Более 7500 жителей Харьковщины из-за действий РФ покинули свои дома в 2025-м
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил статистику об эвакуации, которую проводили в прифронтовых и приграничных громадах Харьковщины в уходящем году.
«6710 эвакуационных миссий выполнили через год в координации с ХОВА наши волонтеры. Силами 47 организаций с опасных территорий эвакуировали более 7500 человек», — проинформировал он.
При этом в транзитных центрах в Харькове и Лозовой приняли значительно больше вынужденных переселенцев: в областном центре — 32 тысячи, в Лозовой — более 16 тысяч. Это объясняется тем, что на Харьковщине дают временный приют жителям прифронтовых территорий и из других областей Украины — в первую очередь, Донбасса.
Читайте также: На женщину, прятавшую в Купянске троих детей, полицейские составили протокол
Статистику о людях, живущих под обстрелами, и тех, кто покидает дома, также привел начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. По его информации, сейчас в приграничье громады (в Казачелопанском, Проходовском и Токаревском старостатах, а также селе Цуповка) живет около 900 человек. За декабрь оттуда выехали 46 жителей.
«Однако, некоторые люди продолжают возвращаться из эвакуации на опасные территории, поэтому фактическое количество человек почти не меняется», — отметил Задоренко.
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Более 7500 жителей Харьковщины из-за действий РФ покинули свои дома в 2025-м», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 31 декабря 2025 в 17:35;