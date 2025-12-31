Более 7500 жителей Харьковщины из-за действий РФ покинули свои дома в 2025-м

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил статистику об эвакуации, которую проводили в прифронтовых и приграничных громадах Харьковщины в уходящем году.

«6710 эвакуационных миссий выполнили через год в координации с ХОВА наши волонтеры. Силами 47 организаций с опасных территорий эвакуировали более 7500 человек», — проинформировал он.

При этом в транзитных центрах в Харькове и Лозовой приняли значительно больше вынужденных переселенцев: в областном центре — 32 тысячи, в Лозовой — более 16 тысяч. Это объясняется тем, что на Харьковщине дают временный приют жителям прифронтовых территорий и из других областей Украины — в первую очередь, Донбасса.

Статистику о людях, живущих под обстрелами, и тех, кто покидает дома, также привел начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. По его информации, сейчас в приграничье громады (в Казачелопанском, Проходовском и Токаревском старостатах, а также селе Цуповка) живет около 900 человек. За декабрь оттуда выехали 46 жителей.

«Однако, некоторые люди продолжают возвращаться из эвакуации на опасные территории, поэтому фактическое количество человек почти не меняется», — отметил Задоренко.