На женщину, прятавшую в Купянске троих детей, полицейские составили протокол
Административный протокол получила 39-летняя жительница Купянска за отказ от обязательной эвакуации детей, сообщает Нацполиция.
14 декабря из Купянска эвакуировали 39-летнюю женщину вместе с ее тремя детьми: мальчики 9 и 17 лет и 2-летняя девочка. Все они находятся в условно безопасном месте.
Правоохранители установили, что женщина отказывалась выезжать сама и вывозить детей на безопасную территорию во время обязательной эвакуации.
Поэтому правоохранители составили на нее админпротокол за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.
Полицейские Харьковщины напоминают, что обязательную эвакуацию детей проводят исключительно с целью сохранения их жизни и здоровья.
