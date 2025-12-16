В городе на Харьковщине будет останавливаться Интерсити: о чем просят жителей

Скоростной поезд «Интерсити» будет останавливаться в городе Люботин. Подробности сообщил депутат Люботинского горсовета Денис Арман.

Он отметил, что в ноябре подготовил обращение о возобновлении остановок поездам дальнего следования по станции Люботин, которые отменили в новом графике движения на 2026 год.

«А также установка графиковых остановок поездам, которые в Люботине вообще никогда не имели остановку, в частности «Интерсити плюс» Харьков-Киев, обслуживаемый поездами HRCS2 Hyundai», — рассказал Арман.

Говорит: в этом году уже есть положительное решение от «Укрзалізниці».

«С начала января по станции Люботин устанавливается остановка 1 пары скоростных поездов типа Hyundai, это происходит впервые с начала внедрения скоростного движения в 2002 году и с начала их эксплуатации в 2012 году», — уточнил депутат.

В частности, согласно ответу УЗ, поезд №21/22 Харьков-Львов-Харьков будет останавливаться на станции Люботин во время отправления из Харькова со 2 января 2026 года, а из Львова — с 3 января. Также остановку в Люботине получит поезд №719/720 Харьков – Киев – Харьков: из Харькова со 2 января, из Киева – с 3 числа.

«Однако УЗ отметила, что будет «изучать пассажиропоток». Именно поэтому у меня большая просьба ко всем люботинцам пытаться оформлять свои билеты именно из Люботина и до Люботина, а не Харькова. Если возникает техническая сложность и билеты в продаже только из Харькова – не ленитесь написать об этом через электронную форму УЗ в их приложении или через официальный сайт. Потому что самый главный аргумент УЗ в сокращении остановок ежегодно – якобы «нет пассажиропотока», который на самом деле есть, но оформляеь билеты из/в Харьков», — обратился депутат.