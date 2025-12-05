Депутат Харьковского горсовета получил подозрение в госизмене: подробности

В Офисе Генерального прокурора сообщают, что депутат Харьковского горсовета VIII созыва публично распространял высказывания пророссийского содержания.

По данным правоохранителей, для этого на протяжении 2021-2024 годов фигурант пользовался собственным авторитетом и влиянием на сторонников политической партии «ОПЗЖ» в Харьковском регионе и за его пределами.

«Он умышленно помогал рф и ее представителям в проведении подрывной деятельности, распространял высказывания, направленные на пропаганду и нагнетание в украинском обществе пророссийских настроений, направленных на ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины», — отметили в прокуратуре.

Также, добавили правоохранители, в 2021-2024 годах он намеренно не подал обязательные ежегодные декларации за соответствующие годы.

«Кроме того, как установило следствие, подозреваемый в 2023 году уехал в российскую федерацию, где скрывается от правосудия и сейчас», — рассказали в Офисе Генпрокурора.

Депутату сообщили о подозрении в государственной измене и преднамеренном непредставлении деклараций (ч. 1 ст. 111, ст. 366-3 УКУ).

Если вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

По данным источников издания «Думка», речь идет об одиозном депутате запрещенной политической партии «ОПЗЖ» Андрее Лесике. Как сообщает движения «Чесно», политик организовывал пророссийские митинги в Харькове, назвал Революцию достоинства «вооруженным переворотом» и отрицал войну с РФ. В частности, он выступал и на российском телевидении. В 2020 году в Харькове, во время акции протеста медиков против закрытия акушерского отделения клинической больницы железнодорожников, Андрея Лесика облили зеленкой.