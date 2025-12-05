Live

Депутат Харьковского горсовета получил подозрение в госизмене: подробности

Общество 12:09   05.12.2025
Виктория Яковенко
Депутат Харьковского горсовета получил подозрение в госизмене: подробности Фото: Офис Генерального прокурора

В Офисе Генерального прокурора сообщают, что депутат Харьковского горсовета VIII созыва публично распространял высказывания пророссийского содержания.

По данным правоохранителей, для этого на протяжении 2021-2024 годов фигурант пользовался собственным авторитетом и влиянием на сторонников политической партии «ОПЗЖ» в Харьковском регионе и за его пределами.

«Он умышленно помогал рф и ее представителям в проведении подрывной деятельности, распространял высказывания, направленные на пропаганду и нагнетание в украинском обществе пророссийских настроений, направленных на ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины», — отметили в прокуратуре.

Также, добавили правоохранители, в 2021-2024 годах он намеренно не подал обязательные ежегодные декларации за соответствующие годы.

«Кроме того, как установило следствие, подозреваемый в 2023 году уехал в российскую федерацию, где скрывается от правосудия и сейчас», — рассказали в Офисе Генпрокурора.

Депутату сообщили о подозрении в государственной измене и преднамеренном непредставлении деклараций (ч. 1 ст. 111, ст. 366-3 УКУ).

Если вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

По данным источников издания «Думка», речь идет об одиозном депутате запрещенной политической партии «ОПЗЖ» Андрее Лесике. Как сообщает движения «Чесно», политик организовывал пророссийские митинги в Харькове, назвал Революцию достоинства «вооруженным переворотом» и отрицал войну с РФ. В частности, он выступал и на российском телевидении. В 2020 году в Харькове, во время акции протеста медиков против закрытия акушерского отделения клинической больницы железнодорожников, Андрея Лесика облили зеленкой.

Читайте также: Задержали экс-заместителя министра энергетики: в чем его подозревают

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное 5 декабря: атаки, подозрение депутату в госизмене
Новости Харькова – главное 5 декабря: атаки, подозрение депутату в госизмене
05.12.2025, 12:14
«Будет окружение Харькова»: сообщения от россиян прокомментировал Терехов
«Будет окружение Харькова»: сообщения от россиян прокомментировал Терехов
04.12.2025, 11:04
В платежках за свет неправильные показатели? Харьковчанам сказали, что делать
В платежках за свет неправильные показатели? Харьковчанам сказали, что делать
04.12.2025, 14:36
Били по Харькову и области: о последствиях ударов РФ сообщил Синегубов
Били по Харькову и области: о последствиях ударов РФ сообщил Синегубов
05.12.2025, 08:58
Под Харьковом поселился харизматичный красавчик (видео)
Под Харьковом поселился харизматичный красавчик (видео)
05.12.2025, 09:47
Громкое убийство военнослужащего ТЦК во Львове: жертва – харьковчанин
Громкое убийство военнослужащего ТЦК во Львове: жертва – харьковчанин
05.12.2025, 13:26

Новости по теме:

24.11.2025
В ДТП погиб депутат Харьковского облсовета
18.11.2025
«Не считаю возможным на полшишечки»: из Харьковского горсовета уходит депутат
02.10.2025
СБУ в Харькове задержала депутата облсовета и пришла в ТЦК – итоги 2 октября
12.09.2025
Депутат предложил построить антидроновый коридор на Харьковщине
29.08.2025
Суд рассмотрит дело депутата из Липцев, работавшего на РФ – прокуратура


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Депутат Харьковского горсовета получил подозрение в госизмене: подробности», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2025 в 12:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Офисе Генерального прокурора сообщают, что депутат Харьковского горсовета VIII созыва публично распространял высказывания пророссийского содержания.".