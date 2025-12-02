Задержали экс-заместителя министра энергетики: в чем его подозревают
Правоохранители задержали бывшего первого заместителя Министра энергетики Украины (работал до июля 2025-го), до этого занимал топ-должность в «Энергоатоме».
По данным СБУ, его подозревают в организации преступной схемы по завладению средствами госбюджета Украины.
Генпрокурор Украины Руслан Кравченко информирует, что речь идет о манипуляциях при заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности за ядерный ущерб.
По данным следствия, 1 августа 2022 года чиновник заключил с ПАО «Просто-Страхование» договор страхования на 105,642 млн грн, а 12 августа он подписал дополнительное соглашение и повысил сумму договора до 130,925 млн грн без надлежащих оснований.
«Факт искусственного завышения стоимости подтвержден: внутренними проверками, документальными ревизиями и судебно-экономической экспертизой. Результат однозначен: стоимость услуг завышена на 18,6 млн грн, и именно эта сумма была фактически выведена из стратегического предприятия. Это не просто коррупция. При изучении структуры собственности ПАО «Просто-Страхование» мы вышли на цепь аффилированных компаний, ведущую к российскому финансовому сектору», – заявил Кравченко.
Генпрокурор подчеркнул, что финансовые цепочки ведут к российскому холдингу «РЕСО».
Сейчас топ-чиновнику сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц). Ему готовятся избрать меру пресечения.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине проводят расследование о масштабных хищениях в компании «Энергоатом». По версии НАБУ, в центре коррупционной схемы находился Тимур Миндич, совладелец студии «Квартал 95» и соратник Владимира Зеленского. Миндич уехал из Украины.
